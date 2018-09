Segunda B Nicho: «Salimos desenchufados, pero acabamos haciendo un gran partido» Nicho Escalante debutó con la Cultural. / Cydl El mexicano se mostró «contento» con su debut, mientras que Eneko Capilla dejó claro que su posición predilecta es la mediapunta DANI GONZÁLEZ León Domingo, 16 septiembre 2018, 13:55

Debut con alegría. Así ha sido el estreno de 'Nicho' Escalante con la Cultural que, tras entrar en el minuto 19 en el campo por la lesión de Saúl, pudo jugar por primera vez con la camiseta leonesa y celebrarlo con una remontada ante el Atlético B (1-2).

«Estoy contento por esta gran victoria y mi debut. Me adapté al equipo y me sentí bien», afirma el central mexicano que reconoce que le falta «un poco» para estar en plena forma. «Entré con demasiadas ganas, me costó un poco, pero con el paso de los minutos fui entrando más y mejor en juego», señala.

El defensa considera que salieron «desenchufados», algo que aprovechó el Atlético B para adelantarse, pero después la Cultural jugó unos «grandes minutos» y logró «una victoria importante». Nicho también ha dejado claro que hay «un gran equipo» con «muchísima competencia»: «será duro incluso entrar en las convocatorias».

Eneko Capilla: «Estoy más cómodo de '10'»

Por su parte, el otro gran estreno del día, Eneko Capilla, afirma que «nos costó entrar en el partido» pero cree que, en líneas generales, «hemos estado muy bien». «Salieron mejor y tuvieron más ocasiones, nos crearon peligro a la contra, pero cogimos ritmo y balón y el partido fue nuestro», explica.

Capilla también destacó el juego defensivo del Atlético B que, «cuando se metían atras, era difícil encontrar huecos por dentro y teníamos que jugar por banda».

Respecto a su posición, Capilla afirma que «puedo jugar en muchos lugares, pero donde más cómodo estoy es de '10'». Además, ha valorado el gran nivel del centro del campo de la Cultural y ha ensalzado la figura de Sergio Marcos, «un jugadorazo».