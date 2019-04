Muerte o resurrección en el Reino de León Entrenamiento de la Cultural. Los resultados de la jornada obligan a la Cultural a conseguir una victoria para no alejarse de sus opciones de jugar la fase de ascenso RUBÉN FARIÑAS León Sábado, 20 abril 2019, 22:24

Ganar o morir. No le queda otra a la Cultural y Deportiva Leonesa. Todo lo que no sea sumar los tres puntos será arrojarse al precipicio y, en esta ocasión, no existe la posibilidad de un Domingo de Resurrección.

Aprietan los rivales y la situación que se ha buscado el propio equipo de José Manuel Aira. El conjunto leonés recibe en el Reino de León -a las 18:00 horas- a un irregular Salamanca, que también vive apurado por la clasificación, notando de cerca los puestos de descenso.

El técnico berciano podrá contar con su once más habitual, a excepción de Dioni que no regresará hasta la próxima semana, para afrontar un partido que se ha vuelto trascendental para los intereses del culturalismo.

Las victorias de los rivales han complicado la situación y no dejan margen al error. A ello se refería en la previa el entrenador, que asegura no cambiar nada en el ideario porque está convencido de que sus jugadores tienen nivel para colarse entre los cuatro primeros puestos.

Los últimos partidos han dejado desconcertados a una parroquia leonesa que no está dispuesta a volver a ver una mala actuación de los suyos, unos jugadores que desde que se auparon al liderato no han vuelto a ganar.

El Salamanca, con muchas dudas

Aunque si complicada es la situación para la Cultural, aún más lo es para el Salamanca, el proyecto 'rico' de la ciudad y que está viendo comprometida su permanencia en Segunda División B.

La irregularidad de los charros les ha llevado a puestos bajos y estar a menos de un partido de la zona comprometida de la tabla.

Con jugadores de contrastada trayectoria y diferentes entrenadores, el cuadro salmantino sigue sin despegar y ha cosechado notables tropiezos que le tienen en una situación difícil.

En la primera vuelta, el Salamanca se impuso por 2-0 a la Cultural de por entonces Víctor Cea, un partido que supuso un antes y un después y que acabó con el cese del entrenador madrileño. La destitución no amenaza a Aira, pero sí la estabilidad de un proyecto que no puede permitirse un tropiezo en el Reino de León para seguir optando a la resurrección.