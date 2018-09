Copa del Rey Martínez: «Podíamos haber hecho más con el balón, pero me quedo con el compromiso del equipo» Antonio Martínez, durante el partido. / CyDL El capitán reconoce que el pase de ronda era «necesario» tras el mazazo de Pontevedra | Zelu, que debutó este miércoles, asegura que van a poner «empeño» en la Copa DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 5 septiembre 2018, 22:39

No ha sido el mejor partido de la Cultural y Deportiva Leonesa, pero lo han solventado con una victoria. Antonio Martínez, capitán de los leoneses, no niega que el juego de su equipo no ha sido ideal.

«No hemos tenido la posesión como acostumbramos, pero el césped no era el mejor para nosotros. Es cierto que podíamos haber hecho más en ataque con el balón, pero me quedo con el compromiso del equipo», ha señalado el madrileño.

Para el capitán, este pase de ronda era «muy necesario» tras el mazazo vivido en Pontevedra. «La Copa es un buen escaparate para todos, todos contamos y todos queremos vivir esta competición», ha añadido.

El madrileño también ha dejado claro que hay «un equipazo» esta temporada con una competencia «altísima» que «nos va a hacer mejores a todos».

Zelu: «Pondremos empeño en la Copa»

Por su parte, uno de los debutantes este miércoles, Zelu, ha dejado claro que van a poner «empeño» en la Copa del Rey. «Es positivo seguir adelante. Estamos muy contentos, porque todos somos importantes aquí. La temporada va a ser larga», ha explicado.

El extremo andaluz ha señalado que «no era fácil jugar en este campo» y ha afirmado que «podíamos haber jugado mejor, pero le hemos puesto empeño». «En este grupo hay varios campos así, así que debe de servir para aprender», ha asegurado.