Llamazares: «La plantilla destaca por tener jugadores con mucho hambre» Felipe Llamazares, en un partido de pretemporada. / CyDL El director general de la Cultural destaca el cambio en la política de fichajes y en la gestión de expectativas: «No hablamos a largo plazo, solo de ganar el próximo partido» DANI GONZÁLEZ León Viernes, 23 agosto 2019, 18:49

Son varios años al frente de la Cultural y Deportiva Leonesa y, bajo su dirección, el equipo regresó a Segunda. Felipe Llamazares, director general del club, busca llevar de nuevo a la entidad al fútbol profesional, pero con cautela, trabajo y paciencia. Evita hablar a largo plazo, de objetivos y destaca la madurez que ha alcanzado la afición leonesa

Se nota ilusión en la afición con un alto número de abonados. ¿Es esperado?

Sí. Desde el ascenso a Segunda hemos renovado mucho a la afición. Ahora tenemos una hinchada madura, en la que sabemos que los resultados no influyen tanto a la hora de seguir fiel al equipo. Es algo que nosotros queremos agradecer, es un lujo tener una masa social así.

Hablando de lo deportivo, se apuesta de nuevo por Aira. ¿Por qué?

Es una decisión meditada y, después de las experiencias que habíamos tenido, era el entrenador ideal. Es un hombre tremendamente trabajador, conoce la categoría y está deseoso de triunfos. Ya lo dijo él, fue su peor año deportivo, y tiene hambre de resarcirse. A ello se suma el conocimiento y la honestidad, además de un grupo de jugadores acordes a lo que pretende.

Ha habido un claro cambio en la política de fichajes.

Tenemos un director deportivo que trabaja en torno a unos perfiles decididos anteriormente. Hemos querido contar con jugadores que tengan mucho hambre, que quieran llegar arriba. Eso ayuda a formar un gran equipo.

¿Qué elemento hay que intentar cambiar echando la vista atrás a la pasada temporada?

El fútbol es imprevisible, no puedes saber qué va a suceder. Hemos cambiado el perfil de los jugadores para que el sentir de la plantilla sea distintos y creemos que es la fórmula correcta para estar arriba.

Esta política ha conllevado salidas traumáticas, como la de Viti

No fue algo sencillo, pero al dirigir un club hay que tener mucha frialdad y no guiarse por los estados de ánimo. Pienso que al que mejor le va a venir salir de León es a Viti, pero se le va a valorar mucho mejor, ya sabemos que aquí no cuidamos a los de la casa. Aunque ha sido una ssalida dolorosa, su situación deportiva lo requería, buscamos una fórmula lo menos traumática posible y así ha sido. Estamos seguros de que va a triunfar y va a demostrar lo gran futbolista que es.

¿Cuál es el objetivo de la temporada?

El gran reto es ganar el primer partido, luego el segundo, y así consecutivamente. Siempre se hacen cábalas, pero eso no es más que una fuente de decepciones. El reto es ganar el mayor número posible de partidos para estar lo más arriba posible, que es nuestro objetivo.

¿A quién veis como rivales más duros del grupo?

La Segunda B siempre da sorpresas, planificas mucho, pero algo te sorprende. Hay filiales muy potentes, con jugadores jóvenes que van a sorprender. Y hay que sumar los proyectos fuertes del Logroñés, Burgos o Salamanca. Estoy escuchando que este grupo es muy flojo y me parece todo lo contrario, duro. Pero también se decía el año pasado y al final resultó ser complicado. De hecho, ascendieron dos equipos desde ese grupo.