Liberto Beltrán: «El objetivo es ascender y vamos a luchar por ello» Liberto Beltrán, durante su presentación este martes en el Reino de León. LEONOTICIAS León Martes, 28 agosto 2018, 16:37

Es el 'penúltimo' refuerzo de la Cultural y Deportiva Leonesa de cara a la temporada que el pasado domingo tuvo su banderazo de salida.

Liberto Beltrán ya pisa el césped del Reino de León, inaugurando su temporada de cesión en el cuadro blanco, y lo hace con las mejores sensaciones posibles.

Ilusión y mucha ambición se ha visto en una presentación oficial en la que ha subrayado el carácter ambicioso del proyecto. Una de las claves para entender la conexión entre club y jugador.

Asegura que la presión y las dificultades será sobrellevadas entre equipo y afición, en un binomio que destaca como fundamental: «Este es un proyecto ambicioso, y yo trataré de sumar en todo lo que me pida el míster. Estoy para sumar al grupo en lo posible».

El jugador, además, ha recordado lo fácil que resultó incorporarse al proyecto culturalista: «El club, la afición, la ciudad... Todo me gustaba, fue fácil venir. Todos me hablaron muy bien del club, y no se equivocaron. Estoy feliz por llegar a esta entidad. La ciudad me gusta mucho, los compañeros me han acogido muy bien en todo momento y la adaptación está siendo buena».

En el desarrollo de la campaña ha pedido realismo y unión: «Tenemos que ir día a día, poco a poco, remando todos juntos con la afición. Es la única manera de crecer y buscar los objetivos más ambiciosos. Todo suma elementos positivos en estos momentos. Las sensaciones son inmejorables, pero vamos a tener que trabajar cada día si queremos conseguir objetivos».

«Venir a la Cultural Leonesa es un paso adelante para mí. Después de un año complicado, este es mi futuro más cercano. Espero darlo todo. Este es un proyecto muy ambicioso y que desde el primer momento me atrajo mucho. Es un paso adelante, y espero cumplir con todo lo que el equipo se proponga. Es un año de ilusión, pero tenemos que ir poco a poco, jornada a jornada», también ha advertido.

Todo ello antes de concluir: «El objetivo es ascender y vamos a luchar por ello. La meta de este club es ambiciosa y sólo podremos optar a ella si hacemos las cosas muy bien. Necesitaremos mucha unión entre equipo y afición».