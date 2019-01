Dioni ya está en la Cultural: «Tengo ilusión, vengo a darlo todo» Presentación de Dioni, en el Reino de León. «Dioni era un objetivo de este club desde hace tiempo. Es un jugador importante, para una plantilla importante», asegura Felipe Llamazares R.FARIÑAS León Jueves, 10 enero 2019, 13:30

La Cultural ya tiene en sus filas a uno de los refuerzos más esperados, el delantero Dioni Villalba. Felipe Llamazares, director general de la entidad, ha sido el encargado de presentar a un jugador que deberá ser determinante en el segundo tramo de la competición.

«Dioni era un objetivo de este club desde hace tiempo. Es un jugador importante, para una plantilla importante. Viene a sumar y a aportar todo lo que tiene al proyecto», ha asegurado el delantero.

Dioni Villalba, nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, ha asegurado este jueves en su presentación oficial como nuevo jugador blanco, que el proyecto de la Cultural «es grande. Su estructura, y su entorno es algo muy interesante para cualquier jugador, y es lo que más me ha atraído para venir».

Sobre su presencia en el equipo ha advertido que se adaptará al equipo y «a lo que me pida el míster. He jugado en muchas posiciones, y me encuentro cómodo en diferentes situaciones de juego. Estoy a disposición del equipo».

Igualmente ha remarcado que ahora le toca «trabajar, entrenar, coger ritmo, y estar a disposición del míster cuanto antes. Estuve cinco meses en Polonia, las cosas no han salido bien, y la prioridad era volver a España».

Todo ello antes de remarcar su alegría «por volver a España, y venir a la Cultural. Las cosas no han salido en la anterior etapa, y quiero recuperar sensaciones positivas».

«Tengo ilusión, vengo a trabajar, a darlo todo, pondré todo de mi parte para corresponder a lo esperado», ha asegurado.

