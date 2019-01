Dioni: «Quiero responder a la ilusión de la afición con goles» El flamante jugador de la Cultural ofrece sus impresiones tras dos semanas como futbolista del club leonés DANI GONZÁLEZ León Martes, 22 enero 2019, 20:46

El fichaje estrella del mercado invernal de la Cultural y Deportiva Leonesa, Dioni Villalba, ha sido el invitado de un nuevo programa de deporte(n)vivo.

El futbolista malagueño, que llegó hace dos semanas al club leonés, ya está totalmente «adaptado» a la ciudad después de una mala experiencia en Polonia. «Allí no logré continuidad, marqué solo en un amistoso y tuve una lesión. Además, cambiamos de entrenador y no estuve cómodo», explica Dioni.

Un proyecto «profesional»

El delantero elegió la Cultural porque, «entre todas las ofertas, era la que más me seducía». «No es fútbol profesional, pero se le parece por afición, instalaciones, estadio... Veo que es un proyecto que tiene capacidad para lograr el ascenso», asegura.

Dioni, que ha firmado dos años más con la Cultural, sostiene que no se considera «un fichaje estrella» pese a la ilusión que ha despertado en la afición. «Ahora hay que responderles con goles en el campo».

Se considera «compatible» con Aridane porque «él es un delantero referencia y yo puedo jugar en más posiciones». «Algunas veces he jugado de mediapunta, en banda... Puedo jugar con Aridane», explica Dioni, que afirma que es un delantero «tipo Benzemá».

A dos semanas de estar listo para ser titular

Pese a todo, todavía no se ve como titular porque «estoy casi de pretemporada». «En una o dos semanas estaré para ser titular, aunque si en Las Palmas el míster me manda salir de inicio, no voy a decir que no. Tengo que perfeccionar lo físico, porque a partir de ahí llega lo demás».

No tiene «miedo» a pronunciar la palabra «ascenso», aunque pide «humildad» para lograr el objetivo. Además reconocido que le ha sorprendido Zelu, un jugador al que no le conocía «y tiene un gran potencial».