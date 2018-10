Copa del Rey | leonoticias.tv | Diego Calzado: «Se va a llenar el Reino; seguro» Deporte(n)vivo. / Noelia Brandón El exjugador de la Cultural recuerda el duelo de hace nueve años ante el Barcelona, que se reeditará este miércoles LEONOTICIAS León Martes, 30 octubre 2018, 20:23

León se prepara para una cita histórica, la llegada del FC Barcelona a la ciudad para jugar ante la Cultural y Deportiva Leonesa, un partido que se disputó hace nueve años y en el que ya estuvo Diego Calzado.

El portero leonés ha sido el invitado de un nuevo programa deporte(n)vivo en el que recordó aquella eliminatoria y radiografió cómo está la Cultural para el partido de este miércoles.

El exguardameta confesó lo que «impone» un estadio como el Camp Nou, donde la presencia en el túnel de vestuarios con los jugadores del rival y oír el himno del Barça fueron los momentos más intensos.

Diego Calzado cree que será un partido para que la Cultural disfrute y mantenga la esencia de su juego. Por ello, apuesta con confianza por un empate a uno y cree que el Reino de León «se llenará, seguro».

En el recuerdo tiene los ánimos que Leo Messi le dio cuando encajó el quinto tanto: «Me ayudó a levantarme del suelo y me dijo 'no pasa nada, chico'». Un día inolvidable para el leonés, que ha sabido repetir el once de Josu Uribe en la cita.

