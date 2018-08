Hugo Rodríguez: «El grupo humano que hay aquí puede ser la clave del éxito» El extremo gaditano ha sido presentado como nuevo jugador de la Cultural y con el objetivo de lograr «alcanzar la meta» tras haberse quedado cerca en varias ocasiones LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 14 agosto 2018, 14:19

Ha sido uno de los culebrones del verano, pero Hugo Rodríguez ya viste de blanco. El extremo gaditano, uno de los jugadores clave en el Cartagena que rozó el ascenso, ya está en León para lograr ese sueño con la Cultural que en otras ocasiones se le ha escapado.

Después de que el club leonés pagara en torno a 30.000 euros, Rodríguez pudo firmar por los culturalistas un contrato de dos años. «Me llamó la atención este proyecto», señala Hugo Rodríguez, que confiesa que «no tenía pensado salir del Cartagena, a no ser que llegara algo importante».

El andaluz reconoce que «hablé mucho con el míster (Víctor Cea), siempre tuve interés y, cuando surgió la oportunidad, no me lo pensé dos veces». «Agradezco al Cartagena el trato que me han dado», añade el flamante jugador de la Cultural.

En lo deportivo, recalca que «será difícil completar el objetivo», pero la mayor presión «nos la ponemos nosotros mismos». «Queremos que la gente se identifique con el equipo, queremos agradar y darlo todo para lograr el ascenso», señala.

Insiste en la «grandeza» del proyecto de la Cultural, del que solo ha escuchado «buenas palabras», ratificadas desde que llegó a León, donde se ha encontrado un «vestuario unido». «Hay un buen grupo humano y es la clave del éxito. Vengo de varios mazazo, de no poder subir, y aquí espero que eso cambie», asegura.

El extremo andaluz confirma que llega con «mucha ilusión» y el reto de «alcanzar la meta del ascenso» aportando indistintamente «en cualquiera de las bandas».