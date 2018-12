Guarrotxena ve a la Cultural en disposición de lograr el ascenso Guarrotxena celebra un gol con el Pogon Szczecin. / Pogon Szczecin El futbolista vasco asegura que en Polonia tiene la «libertad» que no logró en León EFE Bilbao Martes, 25 diciembre 2018, 18:43

El delantero vasco Iker Guarrotxena, que abandonó en los últimos días del mercado de verano las filas de la Cultural Leonesa para enrolarse en el Pogon Szczecin polaco, dice haber encontrado «la libertad» que no tuvo en su corta etapa en León.

El jugador, formado en la cantera del Athletic Club de Bilbao, tuvo un papel testimonial con el equipo leonés en la categoría de plata bajo las órdenes de Rubén de la Barrera y, tras el descenso de categoría, pese a comprometer su continuidad en Segunda B, finalmente optó por iniciar su primera aventura fuera del fútbol español.

«Necesitaba cambiar la mente, estaba bloqueado y buscaba algo nuevo y aire fresco que he encontrado en un equipo, muy organizado, con un estatus en el fútbol polaco y donde me he podido adaptar en poco tiempo», señaló en el descanso del encuentro de su exequipo ante el San Sebastián de los Reyes que presenció en el estadio Reino de León.

Guarrotxena, titular habitual en el quinto clasificado de la liga polaca, Lotto Ekstraklasa, ha anotado hasta ahora tres goles, demostrando su olfato goleador que mostró también con el CD Mirandés, pero que no evidenció en su etapa culturalista que se saldó sin ver portería.

A pesar de la diferencia entre el fútbol español y polaco, en este caso en la máxima categoría, Iker Guarrotxena cree que «la principal es la intensidad en un equipo que también se preocupa por un buen trato del balón y donde cuando encuentras la confianza necesaria, las cosas acaban saliendo mejor».

Sobre su exequipo, al que ha visto en diferentes ocasiones a lo largo de la temporada a través de las retransmisiones televisivas, Guarrotxena recalcó que «Segunda B, es una categoría muy igualada y todavía queda toda la segunda vuelta y las diferencias son mínimas, por eso que nadie piense que será un paseo militar, pero la Cultural está en disposición de lograr el objetivo».