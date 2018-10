Copa del Rey | Cultural-Barça El exbarcelonista Luis Cembranos puso «los cimientos» de la actual Cultural Luis Cembranos celebra el ascenso a Segunda B. El leonés puso su «granito de arena» para salvar financieramente al club y lo ascendió, desde el banquillo, a Segunda B FERNANDO P. SOTO Lunes, 29 octubre 2018, 17:42

Luis Cembranos, actual entrenador del filial del Rayo Vallecano, puede presumir de haber sido el último jugador internacional español que jugó en el equipo franjirojo, pero también puede hacerlo por haber aportado un importante «granito de arena» para que la Cultural y Deportiva Leonesa viva su actual situación de equilibrio económico.

El que fuera jugador del FC Barcelona de 1990 a 1995, traspasado posteriormente al Español y que vivió su etapa de máximo esplendor en el Rayo Vallecano, realizó en el verano de 2013 un gesto insólito en el mundo del fútbol, al aportar los 400.000 euros para que el equipo pudiera consumar el ascenso a Segunda División B que había logrado con él en el banquillo.

Cembranos, que llegó al equipo leonés en una de sus etapas más delicadas, tras el descenso administrativo a Tercera División por impagos a la plantilla y cuerpo técnico, primero no pudo consumar el retorno a la categoría de bronce, pero luego sí lo logró en un partido épico ante el Universidad de Oviedo (1-2), pero faltaba aportar el dinero de la deuda arrastrada.

Un momento crítico

Entonces apareció Cembranos, que muy joven se marchó a La Masía, para poner de su bolsillo el dinero -ya antes había sido accionista dentro de la plataforma de empresario Profutle- que permitió jugar en Segunda División B, donde volvió a dirigir al equipo, para que poco después llegara la importante aparición de la Academia Aspire de Catar que solventó definitivamente los problemas económicos de la entidad.

«Es cierto que seguramente la actual Cultural no sería como es de no haberse actuado como se hizo, pero no solo por la aportación que se hizo, sino por la implicación y colaboración de muchas personas que tiraron de carro en esos momentos delicados que es cuando más cuesta hacerlo porque todas las puertas se cierran», recuerda.

Por eso, el actual entrenador del Rayo Vallecano B confía en que aquel gesto sirva para «no cometer los mismos errores del pasado que condujeron a lo que a punto estuvo de suponer la desaparición».

«Volvería a hacerlo, sin duda»

Aunque huya de considerar que existió cierto olvido y puede que algo de ingratitud, Cembranos, que recalca que «volvería a hacer lo mismo hoy día sin dudas», también reconoce que puso «todas las facilidades, porque quizá otras personas hubieran reclamado o condicionado lo que luego pasó».

Desde la capital de España ve con cierta añoranza una eliminatoria copera, la que se vivirá desde el miércoles en el Reino de León entre dos de sus exequipos, la Cultural -donde no se le dio la oportunidad en su etapa final de formar parte de su plantilla como jugador- y el FC Barcelona, con el que vivió «aunque fuera durante un corto espacio de tiempo, un sueño».

Cembranos tiene claro que este duelo es para el equipo de su tierra «un premio que disfruta con otros cinco privilegiados y que supone un gran escaparate para el club y la ciudad».

Él no pudo vivir este tipo de encuentros que si se produjeron antes de su llegada al banquillo posteriormente, por lo que señala con resignación que «tocó vivir la etapa más complicada, pero también importante, porque todo lo que sucede en una entidad con tantos años supone una experiencia».

Lo que tiene claro el último internacional español rayista es que el objetivo prioritario de la Cultural y Deportiva Leonesa tiene que ser «volver a estar en el fútbol profesional».