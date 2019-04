Segunda B Eneko Capilla sufre una contractura y podría estar ante el Salamanca Eneko Capilla. / Peio García El mediapunta sufre una contractura en los isquiotibiales de su pierna izquierda y ya trabaja en su recuperación LEONOTICIAS León Lunes, 15 abril 2019, 19:50

Eneko Capilla, que se retiró el pasado domingo en el calentamiento del partido ante el Burgos (2-2), no sufre una lesión de gravedad.

Las pruebas realizadas al jugador vasco este lunes señalan que Capilla padece una contractura en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Esta dolencia, que le hizo salir del once en favor de Liberto Beltrán y no estar ni siquiera en el banquillo, podría no privarle de no participar en el partido de este domingo (18:00 horas) ante el Salamanca CF en el Reino de León.

El jugador ya está realizando trabajo con el equipo médico y de fisioterapia del club, y su estado se encuentra pendiente de evolución.