En directo, Tropezón-Cultural de la primera ronda de la Copa del Rey

19:42

Y ojo a los cántabros. Son terceros en el grupo 3 de Tercera RFEF con 17 puntos... pero han desaprovechado la oportunidad de ser líderes tras perder en casa por 0-3 ante el Guarnizo, un equipo de media tabla.

El que era el líder, la Gimnástica Torrelavega, cayó ante el nuevo líder, el Atlético La Albericia donde juega un futbolista muy querido en León: Mario Ortiz.