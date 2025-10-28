En directo, Tropezón-Cultural de la primera ronda de la Copa del Rey
El conjunto leonés busca superar la primera eliminatoria ante el equipo cántabro de Tercera RFEF (20:00 horas)
León
Martes, 28 de octubre 2025, 19:28
19:42
Y ojo a los cántabros. Son terceros en el grupo 3 de Tercera RFEF con 17 puntos... pero han desaprovechado la oportunidad de ser líderes tras perder en casa por 0-3 ante el Guarnizo, un equipo de media tabla.
El que era el líder, la Gimnástica Torrelavega, cayó ante el nuevo líder, el Atlético La Albericia donde juega un futbolista muy querido en León: Mario Ortiz.
19:38
El Tropezón es un viejo conocido de la Cultural. Seguro que a muchos aficionados os suena, puesto que fue rival de la Cultural en la antigua Segunda B.
El último partido data de enero de 2015, pero han coincidido en cuatro temporadas en Segunda B. El dato positivo para la Cultural: nunca ha perdido con el equipo cántabro. En Santa Ana, campo del Tropezón, se ha dado un triunfo culturalista en 1999 (0-3) y tres empates. El último fue en el jornada inaugural de la temporada 2014-15 por 1-1, gol de Rubén García para la Cultural en el minuto 87.
19:33
El equipo leonés llega a este partido tras caer con el Ceuta (0-1) en Liga en el Reino de León. El objetivo será pasar de ronda y recuperarse en lo anímico a costa del conjunto cántabro.
19:27
¡Hola y bienvenidos a la Copa del Rey! Este martes, la Cultural del Cuco Ziganda inicia su andadura en esta competición que deja opiniones muy diversas entre los aficionados.
Desde las 20:00 horas, Tropezón-Cultural
