Cultural 1-1 Mirandés
El conjunto leonés busca su primera victoria en el Reino de León ante el penúltimo clasificado de la Liga Hypermotion (16:15 horas)
León
Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:45
17:05
Descanso
Descanso en el Reino. Carlos Fernández neutralizó el golazo de Chacón. 1-1 al descanso
Enlace copiado
17:04
45+2' Última jugada para el MIrandés
17:02
45+1' La tuvo Sobrino en el área
17:02
45' Tres de añadido
17:00
44' Calero buscó a Manu Justo, atrapó Nikic
16:59
41' Ganó línea de fondo Pibe, despejó Martín Pascual el pase atrás
16:57
40' Parado el juego por la atención a Carlos Fernández, ya recuperado
16:55
38' Amarilla para Pica
16:53
Cultural 1-1 Mirandés
36' ¡Gol del Mirandés! Empatan los rojillos en esa falta
Enlace copiado
16:52
36' Falta de Pibe, peligrosa, ladeada para que el Mirandés la cuelgue
16:52
35' Minutos más pausados, donde pasan menos cosas. Ya calienta un jugador del Mirandés
16:49
33' Amarilla para Bauzá
16:49
32' Más balón y más iniciativa ahora para el Mirandés ante una Cultu que busca un contragolpe
16:46
30' Buscaba un pase muy vertical Ojeda que no leyó Chacón. Saque de puerta para el Mirandés
16:45
29' Amarilla para Carlos Fernández
16:44
27' Lo buscó el Mirandés que Cardero no llegó a cabecear en el segundo poste
16:42
25' Condujo Diallo con espacio hasta la frontal, dejó para Chacón y el gallego, duro, marcó el prime
16:41
Cultural 1-0 Mirandés
25' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL! GOOOOOOOOL DE CHACÓN
Enlace copiado
16:40
23' Centro muy pasado de Thiago Ojeda
16:39
23' Centro de Pibe que no alcanza a rematar Manu Justo... lo está mereciendo la Cultu
16:37
21' ¡ Hinojo alto! Chut arriba del lateral
16:37
20' Buenos minutos de Pibe desbordando por su banda
16:34
18 ¡PIBE! Gran acción de Manu Justo, se trastabilla y no puede chutar, deja atrás para CHacón, este para Pibe que chuta a las manos de Nikic
16:33
17' Primer cuarto de hora con bastante igualdad en el juego, pero la ocasión de Manu Justo como la más clara
16:31
15'Chut lejano de Bauzá que acaba en córner
16:28
12' Se duelen Barzic y Carlos Fernández en el césped. Falta para la Cultural
16:27
10' Tiene ahora la pelota la Cultural, que va encontrando sensación con el balón
16:25
9' Buscaba el balón al área Ojeda, nadie ve ese desmarque. Balón para el Mirandés
16:23
7' Tuvo las dos primeras la Cultural en jugadas consecutivas. Amenazan los leoneses
16:21
5' ¡Y ahora Sobrino de cabeza!
16:21
5' ¡La tuvo Manu Justo! Asistió Diallo y el gallego estrelló el mano a mano en Nikic
16:19
3' Intentaba desbordar Pibe, le ganó la posición Cardero y falta del culturalista
16:18
2' Balón para el MIrandés en estos primeros minutos y presión alta de la Cultu
16:17
Inicio del partido
1' ¡Comienza el partido!
Enlace copiado
16:13
¡Jugadores al campo!
16:12
Alineación del Mirandés
Y estos son los elegidos por Fran Justo para jugar en el Reino:
Nikic; Hugo Novoa, Pica, Martín Pascual, Córdoba, Pablo Pérez; Thiago, Bauzá, Cardero; Marí, Carlos Fernández
📋✅ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡— Club Deportivo Mirandés (@CDMirandes) November 1, 2025
🆚 @CyDLeonesa
¡NUESTROS JABATOS! ❤️🖤#CulturalMirandés#LALIGAHYPERMOTIONpic.twitter.com/IrsrhQhGmv
Enlace copiado
16:11
El exculturalsita Alberto Solís, presente en el Reino para presenciar el partido
16:08
Alineación de la Cultural
Con este once sale Cuco Ziganda: Badia; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Ojeda, Diallo; Pibe, Chacón, Sobrino; Manu Justo
𝗟𝗔 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 📋— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 1, 2025
🎯 #CulturalMirandéspic.twitter.com/0rC11eOKaO
Enlace copiado
16:07
Desde el Cleba quieren unir fuerzas e invitará a su partido en el Palacio de los Deportes ante el Pozuelo a todos los abonados de la Cultural y a todos aquellos que presenten su entrada para el partido de la Cultural. El partido de las leonesas será a partir de las 19.00 horas.
16:02
Ayer hablaba el Cuco Ziganda, que veía así el partido y la mala racha de la Cultural en casa. Estas fueron sus declaraciones.
16:00
En el Mirandés no podrán participar ni el lesionado de larga duración Pablo López ni el defensa Juan Gutiérrez, sancionado
15:58
Volviendo a la Cultural, Cuco Ziganda llega a este partido sin Tresaco ni Eneko. El extremo podría regresar ya la próxima semana; lo del central navarro pinta peor: no hay fecha para su vuelta.
Y ojo, que a última hora se ha caído Bicho de la convocatoria. El gallego arrastraba molestias y hoy no estará en el Reino
15:54
Y ojo, porque una derrota del Mirandés podría suponer un cambio de entrenador. Fran Justo se la juega y ya suenan nombres para sustituir al gallego en el banquillo burgalés: Jon Pérez Bolo y David Gallego.
15:51
La Cultural aún no ha ganado en el Reino, donde sólo ha metido un gol. Tampoco el Mirandés ha logrado ganar como local. Si los de Ziganda rompen ese 'maleficio', dejarían a cinco puntos a un rival directo. Es un partido muy importante para los dos equipos.
15:47
Partido de urgencias en el Reino, especialmente para los visitantes... pero si hay triunfo rojillo, pasarían la patata caliente a la Cultural. Batalla directa por la permanencia entre el equipo que marca los puestos de salvación, la Cultu (11 puntos) y el penúltimo clasificado, el Mirandés (9 puntos).
15:42
¡Buenas tardes y bienvenidos! Vuelve la Liga Hypermotion y, por segundo fin de semana consecutivo, lo hace en el Reino de León. Desde las 16:15 horas, Cultural-Mirandés
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León
- 2 Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León
- 3 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
- 4 Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León
- 5 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas
- 6 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros
- 7 Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas
- 8 El agua milagrosa de un pueblo de Gordón
- 9 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja
- 10 La casa más terrorífica de Astorga: «Estamos más de dos semanas preparando la decoración»
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad