Un lance del último partido de la Cultural en el Reino. LaLiga
Fútbol | Cultural

Cultural 1-1 Mirandés

El conjunto leonés busca su primera victoria en el Reino de León ante el penúltimo clasificado de la Liga Hypermotion (16:15 horas)

Dani González

Dani González

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:45

17:05

Descanso

Descanso en el Reino. Carlos Fernández neutralizó el golazo de Chacón. 1-1 al descanso

17:04

45+2' Última jugada para el MIrandés

17:02

45+1' La tuvo Sobrino en el área

17:02

45' Tres de añadido

17:00

44' Calero buscó a Manu Justo, atrapó Nikic

16:59

41' Ganó línea de fondo Pibe, despejó Martín Pascual el pase atrás

16:57

40' Parado el juego por la atención a Carlos Fernández, ya recuperado

16:55

38' Amarilla para Pica

16:53

Cultural 1-1 Mirandés

36' ¡Gol del Mirandés! Empatan los rojillos en esa falta

16:52

36' Falta de Pibe, peligrosa, ladeada para que el Mirandés la cuelgue

16:52

35' Minutos más pausados, donde pasan menos cosas. Ya calienta un jugador del Mirandés

16:49

33' Amarilla para Bauzá

16:49

32' Más balón y más iniciativa ahora para el Mirandés ante una Cultu que busca un contragolpe

16:46

30' Buscaba un pase muy vertical Ojeda que no leyó Chacón. Saque de puerta para el Mirandés

16:45

29' Amarilla para Carlos Fernández

16:44

27' Lo buscó el Mirandés que Cardero no llegó a cabecear en el segundo poste

16:42

25' Condujo Diallo con espacio hasta la frontal, dejó para Chacón y el gallego, duro, marcó el prime

16:41

Cultural 1-0 Mirandés

25' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL! GOOOOOOOOL DE CHACÓN

16:40

23' Centro muy pasado de Thiago Ojeda

16:39

23' Centro de Pibe que no alcanza a rematar Manu Justo... lo está mereciendo la Cultu

16:37

21' ¡ Hinojo alto! Chut arriba del lateral

16:37

20' Buenos minutos de Pibe desbordando por su banda

16:34

18 ¡PIBE! Gran acción de Manu Justo, se trastabilla y no puede chutar, deja atrás para CHacón, este para Pibe que chuta a las manos de Nikic

16:33

17' Primer cuarto de hora con bastante igualdad en el juego, pero la ocasión de Manu Justo como la más clara

16:31

15'Chut lejano de Bauzá que acaba en córner

16:28

12' Se duelen Barzic y Carlos Fernández en el césped. Falta para la Cultural

16:27

10' Tiene ahora la pelota la Cultural, que va encontrando sensación con el balón

16:25

9' Buscaba el balón al área Ojeda, nadie ve ese desmarque. Balón para el Mirandés

16:23

7' Tuvo las dos primeras la Cultural en jugadas consecutivas. Amenazan los leoneses

16:21

5' ¡Y ahora Sobrino de cabeza!

16:21

5' ¡La tuvo Manu Justo! Asistió Diallo y el gallego estrelló el mano a mano en Nikic

16:19

3' Intentaba desbordar Pibe, le ganó la posición Cardero y falta del culturalista

16:18

2' Balón para el MIrandés en estos primeros minutos y presión alta de la Cultu

16:17

Inicio del partido

1' ¡Comienza el partido!

16:13

¡Jugadores al campo!

16:12

Alineación del Mirandés

Y estos son los elegidos por Fran Justo para jugar en el Reino:

Nikic; Hugo Novoa, Pica, Martín Pascual, Córdoba, Pablo Pérez; Thiago, Bauzá, Cardero; Marí, Carlos Fernández

16:11

El exculturalsita Alberto Solís, presente en el Reino para presenciar el partido

16:08

Alineación de la Cultural

Con este once sale Cuco Ziganda: Badia; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Ojeda, Diallo; Pibe, Chacón, Sobrino; Manu Justo

16:07

Desde el Cleba quieren unir fuerzas e invitará a su partido en el Palacio de los Deportes ante el Pozuelo a todos los abonados de la Cultural y a todos aquellos que presenten su entrada para el partido de la Cultural. El partido de las leonesas será a partir de las 19.00 horas.

Cultural 1-1 Mirandés

16:02

Ayer hablaba el Cuco Ziganda, que veía así el partido y la mala racha de la Cultural en casa. Estas fueron sus declaraciones.

16:00

En el Mirandés no podrán participar ni el lesionado de larga duración Pablo López ni el defensa Juan Gutiérrez, sancionado

15:58

Volviendo a la Cultural, Cuco Ziganda llega a este partido sin Tresaco ni Eneko. El extremo podría regresar ya la próxima semana; lo del central navarro pinta peor: no hay fecha para su vuelta.

Y ojo, que a última hora se ha caído Bicho de la convocatoria. El gallego arrastraba molestias y hoy no estará en el Reino

15:54

Y ojo, porque una derrota del Mirandés podría suponer un cambio de entrenador. Fran Justo se la juega y ya suenan nombres para sustituir al gallego en el banquillo burgalés: Jon Pérez Bolo y David Gallego.

15:51

La Cultural aún no ha ganado en el Reino, donde sólo ha metido un gol. Tampoco el Mirandés ha logrado ganar como local. Si los de Ziganda rompen ese 'maleficio', dejarían a cinco puntos a un rival directo. Es un partido muy importante para los dos equipos.

15:47

Partido de urgencias en el Reino, especialmente para los visitantes... pero si hay triunfo rojillo, pasarían la patata caliente a la Cultural. Batalla directa por la permanencia entre el equipo que marca los puestos de salvación, la Cultu (11 puntos) y el penúltimo clasificado, el Mirandés (9 puntos).

15:42

¡Buenas tardes y bienvenidos! Vuelve la Liga Hypermotion y, por segundo fin de semana consecutivo, lo hace en el Reino de León. Desde las 16:15 horas, Cultural-Mirandés

