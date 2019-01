Dioni: «Quería un club y un proyecto serio, y éste es el adecuado» Dioni posa con la bufanda de la Cultural. El nuevo delantero de la Cultural regresa a España seducido por la oferta leonesa y espera estrenarse cuanto antes con la elástica blanca RUBÉN FARIÑAS León Jueves, 10 enero 2019, 14:29

El delantero deseado desde hace meses por el club y la afición ya está en León. Dioni Villalba ha sido presentado como nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, con un contrato hasta junio de 2021, y con la vitola de ser el atacante que necesitaba el equipo para reforzar esa parcela.

El jugador malagueño reconoce la importancia del proyecto de la Cultural, su estructura, la afición y el estadio, así como todo lo que rodea al club. «Quería estar en un club serio, un proyecto serio, y éste es el adecuado».

Tras una mala experiencia en el Lech Poznan, de la Primera División de Polonia, donde el jugador no logró conectar con el idioma, el fútbol polaco y diversos asuntos personales, el atacante decidía regresar a España «donde más a gusto me encuentro», y aunque en sus planes no estaba regresar a Segunda B, la oferta de la Cultural acabó por seducirle.

Físicamente, Dioni no se encuentra en su mejor momento -solo ha participado en ocho partidos en Polonia-, pero se ve con la suficiente fuerza para ser de la partida incluso en el campo del Rápido de Bouzas, siempre y cuando José Manuel Aira así lo decida y su transfer llegué a tiempo.

Galería. Dioni ya viste la camiseta de la Cultural.

¿Pareja con Aridane?

Sobre su 'pareja de baile', Aridane, el delantero cree que ambos pueden jugar en un mismo once. «No sé si el míster querrá que juguemos los dos arriba. Aridane está bien, está marcando goles y poco a poco yo iré cogiendo ritmo».

En su trayectoria, el malagueño ha jugado en diversas posiciones: media punta, tirado en banda y de delantero, aunque donde más cómodo se siente es arriba.

Ahora, con 29 años, «la mejor edad de un futbolista», recala en la Cultural con la intención de ayudar a que el club logre regresar a Segunda División, el objetivo claro que se marca la entidad.