Segunda B Dioni: «Es difícil contrarrestar nuestro juego» El delantero malagueño destaca que «si nos logramos adelantar, con la gente rápida que tenemos, somos muy peligrosos» mientras que el central Héctor Rodas espera que «cambie» la dinámica de encajar gol prácticamente en todos los partidos DANI GONZÁLEZ León Sábado, 5 octubre 2019, 22:23

Felicidad en la cara de Dioni. Victoria y gol, esa es la receta perfecta para un delantero, también para el malagueño de la Cultural y Deportiva Leonesa que, pese a todo, no se considera un delantero al uso. «Vivo del gol, pero me gusta asociarme, tirar paredes... no solo marcar, aunque es lo que se me pide».

El malacitano, que marcó el 2-0 de penalti, ha destacado que el juego de la Cultural es difícil de contarrestar porque «jugamos a la contra y también a tocar el balón y, si nos adelantamos en el marcador, hay más espacios, tenemos gente rápida y somos muy peligrosos».

El delantero, que ya suma cuatro goles, ha insistido en que siguen con el plan de «partido a partido» y ha ensalzado los tres goles anotados ante el Guijuelo, un rival «que encaja muy poco». Dioni ha asegurado que ve un equipo «sólido» y ha aclarado que no existe un lanzador de penaltis específico, en referencia a que esta jornada él ha sido el lanzador y la pasada semana lo fue Menudo.

Rodas: «Nos fastidia encajar, pero lo importante es ganar»

Por su parte, el central Héctor Rodas ha asegurado que todo el equipo está «contento» porque «vemos que el trabajo da sus frutos». «Somos un bloque, tanto atrás como adelante y sabemos de que va la cosa», ha afirmado.

El central ha lamentado los goles encajados ya que «nos tiran poco, pero entra, eso cambiará» y ha declarado que se compenetra bien con Iván González. Además, ha señalado que le gusta «aportar también goles» y que, pese a que les «fastidia» encajar, lo importante es la victoria.

Por último, Rodas ha afirmado que espera ver el estadio lleno a final de temporada porque «eso significaría que hemos hecho bien las cosas».