Segunda B Dioni: «Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos han dado los resultados» Dioni Villaba, en sala de prensa. / CyDL El delantero malagueño de la Cultural reconoce que no saben «dónde está el problema» pero que tratarán de «ganar» los tres partidos que quedan: «Que nadie dude de que queremos jugar el playoff» DANI GONZÁLEZ León Martes, 30 abril 2019, 14:37

Una última oportunidad que tienen que aprovechar. Dioni Villalba, delantero de la Cultural y Deportiva Leonesa, recalca que los resultados del fin de semana les ha dado «una última oportunidad» que no quieren dejar pasar, empezando por ganar al Fabril (sábado, 19:00 horas) en el Reino de León.

«Hay argumentos para creer, aunque es cierto que no hemos estado finos últimamente», señala Dioni, que reconoce que el equipo está «trabajando al máximo». «No sabemos dónde está el problema, pero vamos a tratar de reconducir la situación, porque esto nos hace daño a la cabeza», afirma.

El delantero reconoce que el sábado estaban «casi fuera» tras no poder sumar en Guijuelo. «Cuando las cosas no salen, hay un factor mental que inconscientemente te baja el rendimiento. Pero que nadie dude: todo el mundo quiere jugar el playoff. Este equipo quiere meterse arriba, no pensamos en otra cosa. Es cierto que el equipo no está bien, ni en ataque, ni atrás, y hay momentos en los que se junta todo. Pero, con toda la dificultad que tenemos, no nos vamos a rendir», apunta.

Dioni deja claro que van a pelear por ganar los tres partidos que quedan y «luego ya veremos». «Se ha visto otros años, equipos que llegan muy mal al final, y que en la recta definitiva comienzan a producir las victorias y a fluir la confianza. Tenemos un partido muy importante, y si ganamos, todos nos vamos a enchufar», asevera.

Por último, el delantero advierte que el Fabril «no va a venir de viaje» y recalca que es difícil «crear ocasiones», algo que van a tratar de mejorar este sábado.