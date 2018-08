La Cultural vence al Sanse (3-1) y cierra con buen sabor de boca la pretemporada Iván González, en una acción del partido. / Peio García / Inés Santos Dos goles de Aridane y uno de Mancebo dan la victoria al cuadro leonés, que dominó el partido pero encajó un gol en un despiste DANI GONZÁLEZ León Sábado, 18 agosto 2018, 21:54

Punto y final satisfactoria a la pretemporada. La Cultural acaba su preparación con una victoria ante el UD Sanse por 3-1 con un doblete de Aridane. Con buen juego, dominio y ocasiones, pero sufriendo en las escasas aproximaciones de los madrileños, los de Víctor Cea cierran el telón de la pretemporada para abrir ya el de la competición.

El guión previsto. Así se desarrolló el choque, el último de pretemporada, de los hombres de Víctor Cea. Una vez más, dejó pistas sobre el once que planea alinear ante el Rápido de Bouzas, dando la alternativa a Hugo Rodríguez en el mismo en detrimento de Antonio Martínez.

3 Cultural Palatsí; Saúl, Iván González, Albizua, Viti; Yeray, Sergio Marcos; Hugo Rodríguez, Señé, Ortiz; Aridane. También jugaron: Samu Delgado, Mancebo, Eneko Capilla, Ángel García, Bernal, Alonso y Renato 1 UD Sanse Morales; Valverde, Bruno, Zazo, Andy, Pablo, Aliaga, Agüero, Perales, Iván Pérez, Galindo GOLES 1-0, min. 26, Aridane. 1-1, min. 31, Perales. 2-1, min. 58, Aridane. 3-1, min. 71, Mancebo ÁRBITRO Carlos Pérez

El dominio del juego, la imposición del ritmo y la posesión de la pelota fueron, totalmente, de la Cultural. Con una presión alta, los de Cea buscaron recuperar rápido y en campo rival para estar más cerca del gol. El técnico madrileño insiste en su idea, muy cercana a la que practicaba Rubén de la Barrera.

La batuta para Sergio Marcos, el gol para Aridane

Con ella llegaron las ocasiones, abriendo mucho el campo y dando un protagonismo superlativo a un Saúl muy activo e incisivo por su costado. Por su parte, Sergio Marcos ejerció una vez más de director orquesta, repartiendo juego y dando velocidad a la pelota.

La primera ocasión fue para Aridane. Morales, con una doble intervención, evitó el tanto del canario mientras los madrileños trataban de crear peligro con balones largos y verticales, al contraataque, buscando pillar descolocada a la defensa leonesa.

Galería. Aridane remata un centro al área. / Peio García

Pero el partido estaba inclinado de lado blanco. Ortiz tuvo una buena ocasión tras una gran jugada individual y, poco después, 'regalaría' el gol a Aridane, con un pase atrás que el isleño no desaprovechó.

No duró mucho la alegría culturalista, ya que cinco minutos después empató el Sanse, por medio de Perales al cabecear un buen centro lateral. La Cultural no se rindió y siguió con su plan, en busca del gol, que rozaron Hugo Rodríguez, Señé y Ortiz, que tuvo la más clara en un mano a mano, antes del descanso.

Aridane 'martillea' al Sanse

Tras el paso por vestuarios, la Cultural siguió con su plan. Asedió al Sanse, monopolizó el balón y buscó el gol por avasallamiento. Las primeras ocasiones tardaron poco en llegar y el gol no se hizo de rogar. Aridane, de nuevo, fue el encargado de materializar el tanto al cabecear un gran dentro de Viti.

El tanto tranquilizó a la Cultural, que jugó más reposada. Fueron quizá los mejores minutos leoneses, con un gran dominio de la situación y multitud de ocasiones. Comenzaron a verse los primeros cambios y, acto seguido, llegó el tercer tanto leonés. Mancebo, a centro de Saúl, puso el 3-1 que dejaba casi cerrado el partido.

El Reino de León tuvo la ocasión de poder disfrutar sobre el verde durante 15 minutos de Eneko Capilla, que debutó con la camiseta de la Cultural.

La pretemporada echa el cierre y abre de par en par las puertas de una temporada llena de ilusión. Esta victoria en el último partido de preparación insufla moral y confianza tanto al equipo como para la afición, que ya visualizan el choque del próximo sábado (21:00 horas) ante el Rápido de Bouzas en el que ya habrá tres puntos en juego.