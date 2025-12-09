La Cultural recibirá a un Primera en la Copa del Rey El Reino de León acogerá seis años después esta eliminatoria

Dani Vergara Martes, 9 de diciembre 2025, 13:30

El Reino de León recibirá al Levante UD para la disputa de los dieciseisavos de la Copa del Rey. Así lo ha indicado el sorteo, celebrado este martes en el salón Luis Aragonés de Las Rozas, en el que el equipo de Ziganda ya sabía que se enfrentaría a un Primera División que no disputara la Supercopa.

La eliminatoria se disputará entre los días 16, 17 y 18 de diciembre en un horario que conoceremos esta semana. El cuadro leonés se metió entre los 32 mejores de la competición del KO tras batir por 1-3 al Tropezón y por 4-2 al Andorra en el feudo blanco.

La Cultural Leonesa vuelve a disputar esta ronda de dieciseisavos seis años después, desde aquella eliminatoria donde se deshizo del Atlético de Madrid en la prórroga (2-1). Ahora quiere seguir soñando con realizar otra machada eliminando a un equipo de superior categoría.