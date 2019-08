Segunda B La Cultural reactiva la búsqueda de un lateral derecho Juan Rodríguez ocupó el lateral derecho ante el Amorebieta. / Peio García El club leonés rastrea el mercado en busca de un lateral derecho y otro central, mientras que la llegada de Roberto Fernández, fuera de la convoctoria de Blooming esta madrugada, parece más cercana DANI GONZÁLEZ León Lunes, 26 agosto 2019, 13:42

La última semana de mercado de fichajes se espera movida en la Cultural y Deportiva Leonesa. El club capitalino busca reforzar su plantilla, especialmente la parcela defensiva, donde tiene menos efectivos y se mostró, en el debut ante el Amorebieta (1-1) como el área más débil del cuadro leonés.

En varias ocasiones, dede el club han señalado la intención de incorporar un lateral izquierdo sub-23 y un central sénior. Con estos dos jugadores, estaría completo el plantel de la Cultural y Deportiva Leonesa, pero la no convocatoria de Soler el pasado sábado ha abierto otra puerta.

La entidad leonesa ha reactivado la búsqueda de un lateral derecho después de que José Manuel Aira haya trasladado que no cuenta con el valenciano, que no está llegando al nivel de rendimiento esperado, y ha pedido un refuerzo para que Juan Rodríguez no sea el único jugador para esta demarcación durante toda la primera vuelta.

Roberto Fernández, sin convocar en Blooming

Además, el club culturalista deberá reforzar el puesto de central, para completar con un jugador sénior esta demarcación, y un lateral derecho sub-23, donde todo apunta al boliviano Roberto Fernández.

El jugador no ha sido convocado en el partido de este domingo de su club ante Always Ready, en el que cayeron 2-3, y todo apunta a su inminente salida, que deberá oficializarse en los próximos días con rumbo a la Cultural.