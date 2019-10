Segunda B Menudo y la pegada bastan a una Cultural exenta de brillantez Menudo celebra uno de sus goles. / Peio García Un doblete del sevillano y un gol de Dioni firman el triunfo culturalista ante el Guijuelo, el tercero seguido, de un conjunto leonés que no rayó a su nivel pese a la victoria DANI GONZÁLEZ León Sábado, 5 octubre 2019, 21:41

Sin brillantez, pero sumando. La Cultural ha vencido al Guijuelo por 3-1 con la figura de Menudo como destacada con dos goles. El conjunto leonés se afianza en los puestos de playoff con este tercer triunfo consecutivo pero en el que se vio una versión más eficaz pero menos convincente que en las últimas semanas.

3 Cultural Leandro; Aitor Fernández, Rodas, Iván González, Castañeda; Alfonso, Sergio Marcos, Luque (Martínez, min. 84); Menudo, Gudiño (Pichín, min. 61), Dioni (Benito, min. 75) 1 Guijuelo Vallejo; Iván Pérez, Jesús Muñoz, Juanjo, Razvan, Carlos Rubén, Adrián Cruz (Cristóbal, min. 70); Iván Agudo (Fekir, min. 54), Espina, Carmona (Lara, min. 46); Sikorski GOLES 1-0, min. 25, Menudo. 2-0, min. 38, Dioni de penalti. 2-1, min. 41, Sikorski. 3-1, min. 62, Menudo. ÁRBITRO Conejero Sánchez (Colegio Extremeño). Mostró amarilla a Rodas por parte de la Cultural y a Espina, Sikorski y Carlos Rubén por parte del Guijuelo INCIDENCIAS Reino de León. 5.003 espectadores

La inercia de los últimos partidos estaba en la retina y en la memoria del culturalismo, pero no se vio reflejada sobre el césped a nivel de juego en los primeros minutos. No estuvo cómoda la Cultural a causa del buen planteamiento del Guijuelo, valiente y atrevido, sobre el césped del Reino de León.

Presionando arriba y robando muy pronto la pelota a la Cultural, los chacineros no dejaron estar cómodos, no dejaron dominar al conjunto de Aira. El propio entrenador culturalista, levantado constantemente y nervioso, escenificaba que lo que estaba sucediendo sobre el césped no era lo deseado.

Pero todos los elementos estaban de lado culturalista. No estaba siendo la mejor versión leonesa, ni de lejos, aunque no estaba sufriendo en defensa. Pero en ataque, casi inédita, la Cultural no se había presentado. Aun así, en su primer acercamiento, llegó el gol. Tras tres rechaces en el área, el balón cayó en los pies de Menudo que, lanzado moralmente con su actuación en Salamanca, amplió su racha.

Mejoría con el gol

Este tanto sí animó a la Cultural, que vivió sus mejores minutos tras este 1-0. Con más balón y control, sí pudieron mover el balón de lado a lado del campo, conectar con Sergio Marcos y Luque y hacer correr detrás de la pelota a los de Ángel Sánchez.

En estos instantes de partido, llegó la jugada del segundo gol. En un córner, el cabezazo de Héctor Rodas rebotó en el brazo de Carlos Rubén, lo que conllevó un penalti que Dioni, desde los once metros, no falló para poner el 2-0.

Galería. Dioni volvió a ver puerta ante el Guijuelo. / Peio García

Parecía sentenciado el partido. Parecía imposible que se le pudiera escapar a la Cultural, que no hubiera una tarde de San Froilán tranquila en el Reino de León. Pero un disparo de Espina que rechazó Leandro lo aprovechó el debutante Sikorski para poner el 2-1 y que los nervios llegaran al estadio leonés.

Nervios en el Reino que despeja Menudo

Es más, este tanto cambió las tornas del partido y el Guijuelo dispuso de una serie de acercamientos en el final de la primera mitad que no acabaron en gol, pero generaron un clima extraño en el estadio capitalino.

En la segunda mitad, esta sensación no cambió. El Guijuelo siguió generando esa incertidumbre y esa inquietud en una grada del Reino de León más silenciosa de lo habitual. La 'pájara' culturalista estaba durando bastante, con muchas pérdidas, desajustes y posesiones que apenas duraban unos segundos.

Trató de cambiar el angustioso panorama José Manuel Aira con la entrada de Dani Pichín en el campo y el resultado fue inmediato. Al minuto de entrar el madrileño en el césped, se asoció con Aitor Fernández y puso un centro medido al segundo palo que Menudo, de cabeza, transformó en el 3-1.

Sin juego brillante, sin ser una buena tarde. Pero la Cultural ganaba y tenía opciones para ampliar su renta. Los errores de un rival fatigado por el enorme esfuerzo físico al que le exigió el cuadro de Aira y la verticalidad ofensiva del cuadro leonés eran los avales para ampliar la renta.

El final del partido permitió ver a una Cultural que, pese a no tener una gran brillantez, sí era ambiciosa y un Guijuelo ya rendido que no era capaz de levantarse ante los mazazos del cuadro leonés.

En los últimos minutos hubo tiempo para ver debutar esta temporada a Antonio Martínez, que entró en el césped bajo una gran ovación, en un tramo final de partido sin historia en el que la Cultural no vio peligrar su victoria y sigue opositando a todo esta temporada.