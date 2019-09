Segunda B Candidatos en apuros Virgil, en un partido con la Cultural de esta temporada. / Peio García Cultural y Burgos miden sus fuerzas en una situación que no era la esperada por ninguno de los dos conjuntos, que aspiran al primer puesto | Un inicio irregular convierte a este choque en un partido de gran importancia para ambos DANI GONZÁLEZ León Sábado, 21 septiembre 2019, 11:28

Una vez salió el calendario, un gran duelo se avistaba en el inicio de competición. Cultural y Burgos, Burgos y Cultural, una rivalidad deportiva histórica que, este año, tendría un capítulo de mayor importancia porque ambos, con el permiso de la UD Logroñés, partían como principales candidatos al primer puesto del grupo II de Segunda B.

Alineaciones previstas CULTURAL Leandro; Aitor Fernández, Virgil, Rodas, Roberto Fernández; Alfonso, Luque, Sergio Marcos; Gudiño, Pichín, Dioni Burgos CF Palatsí; Carlos Martínez, Undabarrena, Córdoba, Raúl Sánchez; Goti, Indiano, Pisculichi, Borja Sánchez; Juanma, Toché ÁRBITRO Pastoriza Iglesias (Colegio Gallego) INCIDENCIAS Estadio Reino de León. 19:00 horas. Footters.

Pero el fútbol, ese ente tan cambiante, que en apenas en una semana lleva desde la desazón más absoluta al éxtasis a sus aficionados, ha decidido que este partido de la quinta jornada tenga otro trasfondo. Cultural y Burgos se miden este domingo (19:00 horas) con el reto de encontrar sensaciones tras un inicio de competición muy irregular en ambos casos.

La Cultural llega con un grave problema: la defensa. Siete goles en cuatro partidos, encajando tres (y los que pudieron ser) ante el Logroñés hacen que el club blanquillo esté preocupado con este aspecto. Levantar un muro unos metros por delante de Leandro es el gran reto de Aira, que, desde su llegada en diciembre, se ha topado una y otra vez con esta problemática.

La entrada de Rodas en el eje de la defensa, siendo un central experimentado y con partidos en categorías profesionales, no dio ese plus de solidez a una Cultural que busca vías para achicar agua, para no seguir sufriendo una continua herrogia de goles que le han privado de sumar más puntos, ya que el torrente goleador a favor no se ha frenado.

Palatsí vuelve al Reino

Será uno de los grandes exámenes de este domingo en el Reino de León ante un rival, el Burgos, que todavía no ha ganado. El cuadro blanquinegro ha encajado en todos los partidos de esta temporada y no ha encontrado 'feeling' con el gol. Tres tantos a favor y cuatro en contra colocan a los burgaleses en la parte baja de la tabla, pero con aspiraciones a engancharse arriba cuanto antes.

Con un emotivo reencuentro, el de Jorge Palatsí con el Reino de León, donde vivió tres años y medio de más luces que sombras, el partido se torna, no en vital, pero sí en muy importante para ambos conjuntos. Sumar una jornada más sin ganar para el Burgos sería un drama a orillas del Arlanzón, mientras que la Cultural también necesita esos tres puntos para comenzar a alzar el vuelo.

Los blanquinegros tendrán la baja segura del centrocampista Albístegui, con un esguince de rodilla, el lateral derecho Andrés González y el delantero Disovert Rivero, además de la duda del central Pizzorno.

Con la duda de Kawaya, que se probará este sábado y Aira tomará la decisión lo más tarde posible, la Cultural tratará de rememorar los grandes minutos realizados ante el Bilbao Athletic, que son su pasaporte hacia el triunfo ante un candidato en apuros como el Burgos.