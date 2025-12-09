leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración del triunfo en Ipurua. CyDLeonesa

La Cultural que más gana a domicilio de la historia en Segunda

El equipo del 'Cuco' bate un registro inédito en 102 años cuando no ha terminado ni la primera vuelta

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:22

Comenta

El experto en estadísticas de la Cultural, el leonés Pedro González, no da a basto para sacar adelante todos los registros que el equipo de 'Cuco' Ziganda está batiendo esta temporada.

Los leoneses no remontaban un partido fuera de casa desde hacía tres años, y lo han hecho en dos ocasiones en los últimos 15 días; y en las 17 jornadas que llevamos en LaLiga Hypermotion ha ganado tantos encuentros lejos de su estadio como en casi seis años.

En cuanto a los resultados globales de la presente campaña, la Cultural ha sumado cinco victorias en los nueve partidos disputados a domicilio. Unos datos que le colocan como el cuarto mejor visitante de Segunda División y en el selecto grupo de cinco triunfos al que solo han accedido Racing y Dépor, primer y segundo clasficado.

Y es que este equipo ya ha hecho historia. Pase lo que pase en los dos partidos a domicilio que restan en la primera vuelta -Las Palmas y Andorra-, los del 'Cuco' serán la Cultural que más victorias ha conseguido como visitante en las 15 temporadas del club en Segunda División.

Con el triunfo ante el Eibar (1-2) se han superado los registros de las temporadas completas de los años 1928-1929, y el ciclo 53-55 (que acabó con el ascenso a Primera División). En esos tres cursos, una vez completada la liga la Cultural contaba con cuatro victorias en su haber como visitante.

Cabe destacar que esas campañas eran más breves, con grupos de diez equipos por lo que se disputaban nueve partidos a domicilio -los mismos que lleva ahora-.

Las diferencias de jugar en el Reino

«Tenemos que cambiar eso», trataba de explicar el entrenador tras la remontada en Eibar. Y lo decía por lo extraño que resulta ver a un equipo que gana y juega fuera de León y al que le cuesta Dios y ayuda sumar en su estadio.

Y ya ni hablar de la cifra goleadora: la Cultural ha anotado solo cinco goles en sus ocho partidos como local, mientras que como visitante eleva la cifra a las 15 dianas en nueve encuentros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el empresario leonés propietario de Vega Sicilia
  2. 2 Proyectan una residencia de ancianos por 300.000 euros en un pueblo de León
  3. 3 Un joven herido tras volcar con su coche en una carretera de la provincia
  4. 4 El restaurante leonés que dice adiós a 25 años de historia y deja a Valdepiélago huérfano
  5. 5 Más de una hora para apagar un coche parcialmente electrificado en León
  6. 6 Vecinos y turistas colapsan el centro de León durante el puente
  7. 7 Estos son los premiados en la Feria de los Productos de León
  8. 8 Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en León
  9. 9 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  10. 10 Contraste en la hostelería de cara a Navidad: del «no está siendo lo esperado» al «estamos hasta arriba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Cultural que más gana a domicilio de la historia en Segunda

La Cultural que más gana a domicilio de la historia en Segunda