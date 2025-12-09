La Cultural que más gana a domicilio de la historia en Segunda El equipo del 'Cuco' bate un registro inédito en 102 años cuando no ha terminado ni la primera vuelta

El experto en estadísticas de la Cultural, el leonés Pedro González, no da a basto para sacar adelante todos los registros que el equipo de 'Cuco' Ziganda está batiendo esta temporada.

Los leoneses no remontaban un partido fuera de casa desde hacía tres años, y lo han hecho en dos ocasiones en los últimos 15 días; y en las 17 jornadas que llevamos en LaLiga Hypermotion ha ganado tantos encuentros lejos de su estadio como en casi seis años.

En cuanto a los resultados globales de la presente campaña, la Cultural ha sumado cinco victorias en los nueve partidos disputados a domicilio. Unos datos que le colocan como el cuarto mejor visitante de Segunda División y en el selecto grupo de cinco triunfos al que solo han accedido Racing y Dépor, primer y segundo clasficado.

Y es que este equipo ya ha hecho historia. Pase lo que pase en los dos partidos a domicilio que restan en la primera vuelta -Las Palmas y Andorra-, los del 'Cuco' serán la Cultural que más victorias ha conseguido como visitante en las 15 temporadas del club en Segunda División.

Con el triunfo ante el Eibar (1-2) se han superado los registros de las temporadas completas de los años 1928-1929, y el ciclo 53-55 (que acabó con el ascenso a Primera División). En esos tres cursos, una vez completada la liga la Cultural contaba con cuatro victorias en su haber como visitante.

Cabe destacar que esas campañas eran más breves, con grupos de diez equipos por lo que se disputaban nueve partidos a domicilio -los mismos que lleva ahora-.

Las diferencias de jugar en el Reino

«Tenemos que cambiar eso», trataba de explicar el entrenador tras la remontada en Eibar. Y lo decía por lo extraño que resulta ver a un equipo que gana y juega fuera de León y al que le cuesta Dios y ayuda sumar en su estadio.

Y ya ni hablar de la cifra goleadora: la Cultural ha anotado solo cinco goles en sus ocho partidos como local, mientras que como visitante eleva la cifra a las 15 dianas en nueve encuentros.