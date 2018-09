El Castilla de Vinicius refleja las carencias defensivas de la Cultural

No arranca la máquina de la millonaria Cultural y Deportiva Leonesa. Nuevo fiasco, nuevo traspiés y nueva decepción para la afición que ve la segunda derrota consecutiva de su equipo en el Reino de León.

El equipo de Víctor Cea ha caído por 1-2 ante el Real Madrid Castilla, que llegaba bajo la sombra de Vinicius, y se ha bastado de dos errores de la zaga local para sumar los tres puntos.

Los prolegómenos del partido sirvieron para rendir un emotivo y merecido homenaje a Diego Calzado, exportero de la Cultural y un jugador muy querido por la afición leonesa.

1 Cultural y Deportiva Leonesa Palatsí; Albizua, Iván González, Nicho Escalante, Víctor Díaz; Señé, Yeray (Sergio Marcos, min.57); Ortiz, Eneko Capilla (Zelu, min.78), Hugo Rodríguez; Aridane 2 Real Madrid Castilla Luca; López, Zabarte, De la Fuente, Javi Sánchez; Jaume, Feuillassier (De Frutos, min.57), Seoane; Cristo (Ayub, min.90), Fidalgo, Vinicius Jr goles 1-0, Aridane, min.34; 1-1, Javi Sánchez (p), min.49; 1-2, Seoane, min.69 árbitro Óscar Martínez (Colegio Gallego) Amonestó con tarjeta amarilla a Yeray, Nicho, Hugo, Martínez y Mancebo, por la Cultural; y a Javi Sánchez y Vinicius, del Castilla incidencias Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo I de Segunda División B disputado en el Reino de León, ante unos 8.000 espectadores

Tras el sencillo acto y el saque de honor, arrancaba un choque donde los focos estarían puestos sobre la figura de Vinicius Junior, que finalmente sí jugó el partido con el Castilla.

Albizua fue el elegido para la tarea de tapar al brasileño, modificando su posición de central y pasando al lateral derecho. El centro de la zaga quedaría para Nicho e Iván.

Fue buena la salida del cuadro de Víctor Cea. En el minuto 2, los locales ya gozaron de la primera ocasión con una buen jugada en banda entre Hugo y Ortiz, que acabó con un disparo de Eneko desde el interior del área, el balón se le escapaba de las manos a Luca Zidane y Aridane no acertaba en el fallo del guardameta.

Cada vez que Vinicius tocaba el balón, los culturalistas silbaban desde la grada. La presión era alta de la Cultural, y ello desconectaba al equipo visitante, incómodo durante muchos minutos.

Galería. I. SANTOS

La estrategia se presumía como un punto fuerte para el conjunto leonés. Un córner servido desde la derecha acababa con un cabezazo de Iván González que se iba lamiendo la escuadra de Luca.

La Cultural logra adelantarse

Dominó la Cultural hasta el minuto 20, cuando Vinicius aparecía por primera vez. El delantero fue asistido por Cristo para que chutara desde la frontal y encontrarse con un Palatsí bien colocado que no tuvo problemas para atajar.

El Real Madrid Castilla se estiraba, y empezaba a inquietar la defensa culturalista. Sin embargo, en otro balón parado, Hugo Rodríguez se inventó un servicio directo desde la esquina que se estrelló en el larguero de la meta madridista. El intento de gol olímpico no pudo ser remachado por Señé, que cabeceó fuera el rechace.

En el lado contrario, Vinicius controlaba mal el balón y permitía la participación de Nicho Escalante que, magistral, despejaba el esférico antes de que el carioca encarara a Palatsí.

Tras el periodo de hidratación llegaría la alegría al Reino de León. La estrategia volvía a hacer de las suyas y esta vez con más efectividad. Hugo ponía una falta desde tres cuartos de campo y Aridane, picando de cabeza, lograba alojar el esférico en la portería y poner el 1-0.

Más ocasiones, hasta el descanso

El tanto leonés no amilanó a la Cultural. Los hombres de Cea seguían a lo suyo y cuajaban una completa primera parte que pudo ser aún mejor si llegan a acertar en el tramo final.

Primero Yeray lo intentó, con un disparo desde la frontal que atrapaba Luca. Después Hugo se despistó, cuando lo tenía todo a favor para fusilar al portero del Castilla; y, por último, Iván González volvía a rozar el gol en un saque de esquina.

Vinicius toma el mando

La segunda parte se iniciaba con el invitado estrella haciéndose protagonista. Vinicius se adentraba en el área, le hacía un caño a Albizua, regateaba a Iván González y su tiro se topaba con el cuerpo de Nicho Escalante.

Erró en la primera pero no en la segunda. El brasileño se colaba en la zona de peligro y se encontraba por el camino con Iván González, que fue al suelo con todo y se llevó la pierna del delantero. El árbitro no lo dudo y señaló la pena máxima. Al lanzamiento fue Javi Sánchez, que no falló a pesar de que Palatsí llegó a tocar el esférico. Era el gol del empate.

El choque entró entonces en un tramo sin ocasiones. Los acercamientos morían a los pies del área y los minutos pasaban con muchas faltas en el centro del campo.

La Cultural seguía a lo suyo. Hugo Rodríguez ponía otra falta directa y Aridane remataba muy forzado fuera. Por su parte, Vinicius se fabricaba una falta en la frontal y él mismo la ejecutaba con un disparo que quiso sorprender pero no lo consiguió.

Enésimo error defensivo

El público le protestaba al colegiado que no castigase las faltas del Castilla. Mientras, Cristo pudo hacer el segundo al adentrarse muy fácil en el área y tirar mal sobre la portería leonesa.

En el minuto 69, un error en la defensa de la Cultural fue aprovechada por el filial del Real Madrid. De Frutos encontró espacio en la banda derecha, puso un centro que nadie despejó y se la encontraba en el corazón del área Seoane para rematar con efectividad al fondo de la red y poner el 1-2.

El segundo tanto madridista fue un jarro de agua fría para los leoneses. Trató de despertar el conjunto de Víctor Cea, pero no encontraba los huecos en la zaga madrileña, más allá del balón parado.

Un centro de Hugo, desde la banda izquierda, era mal rematado por Aridane. Y, en el minuto 74, Eneko Capilla disparó a bocajarro sobre la meta de Luca, que usó una potente mano para despejar a córner.

Querer y no pdoer

Se la jugaba el conjunto leonés. Víctor daba paso a Mancebo y empezaba a cerrar con tres hombres en busca de tener más presencia en ataque.

Zelu lo intentaba con centros al área que siempre acababan en poder del Real Madrid Castilla. El tiempo se le escapaba a la Cultural.

El tiempo de descuento pudo servir para modificar el resultado final. Vinicius se plantaba solo ante Palatsí, Iván González llegaba para cortar el balón, el brasileño lo recuperaba y su disparo se estrellaba contra Palatsí y, a la tercera, el carioca lo mandaba por encima del larguero.

La última iba a ser para la Cultural. Zelu puso un centro desde el interior del área y Aridane, franco y de cabeza, mandaba el esférico fuera, rozando el palo de la meta visitante.

Con esta ocasión moría el partido y las opciones de la Cultural para seguir sumando. El equipo de Víctor Cea acumula la segunda derrota consecutiva en su feudo y sigue sin arrancar, a pesar de haber mostrado mejor actitud ante el Real Madrid Castilla.

Ahora, los leoneses tendrán doble compromiso a domicilio -ante Unionistas y Unión Adarve- y viajarán con la urgencia de conseguir los puntos.