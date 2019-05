Segunda B Antonio Martínez: «Quiero y espero quedarme para afrontar la próxima temporada como un reto mayor» Un momento del programa. «No ha habido un exceso de presión ni falta de humildad, tenemos la mejor plantilla de la categoría pero esto no son matemáticas. El año que viene volveremos con más ganas aún después de no cumplir el objetivo», ha expresado en deporte(n)vivo LEONOTICIAS León Martes, 14 mayo 2019, 20:56

El desastre se confirmó en la Cultural. Pese a ganar al Sanse (1-2), el resto de resultados no acompañaron y los leoneses se han quedado sin opciones de entrar en el playoff de ascenso y sin opciones de lograr el regreso a Segunda.

Esta situación la analizará el capitán de la Cultural, Antonio Martínez, que ha sido el invitado de deporte(n)vivo después del batacazo vivido por los hombres de Aira.

«Todavía estamos fastidiados», señala Martínez, que reconoce que nunca llegaron a ver que la no clasificación para el playoff iba a materializarse. Aún así, reconoce que durante el partido del Sanse intentaron aislarse y no saber nada sobre otros resultados «para estar centrados en ganar».

Evita hablar de fracaso y sí de «un objetivo no cumplido» y señala que la responsabilidad «es de todos». «Los jugadores tenemos parte de culpa, claro está, somos los que hemos estado jugando», afirma un Antonio Martínez que no cree que haya habido un «exceso de presión».

«No ha habido exceso de presión, pero

Considera que no ha faltado humildad porque «todos hemos dado el cien por cien» y no tiene dudas de que la plantilla «es la mejor de la plantilla». «Ha habido momentos de ansiedad, porque no es fácil de gestionar bien toda esa presión, esa situación, ese cúmulo de circunstancias», afirma.

El hecho de que se pusiera como objetivo el primer puesto «es un signo inequívoco de que este es un club ambicioso, un club de Segunda» y afirma que esto servirá para «que lleguen cosas muy bonitas a partir de ahora».

No tiene dudas de que la Cultural volverá fuerte, con un proyecto ambicioso y una plantilla competitiva. «Es la mejor manera de recupera la ilusión de la afición», afirma Martínez que espera estar la próxima temporada.

«Quiero y espero quedarme en la Cultural»

El mediocentro madrileño acaba contrato esta temporada, pero reconoce en leonoticias que hay conversaciones para seguir en la Cultural. «Me gustaría quedarme y espero seguir. Ha habido conversaciones y veremos en los próximos días», señala.

A nivel de afición, Antonio Martínez siente «orgullo» porque, pese al batacazo de Soria y el no playoff de esta temporada, «con los que he perdido años de vida», se ha fidelizado a la afición.

Por último, está seguro de que en agosto la ilusión habrá vuelto: «volveremos más fuertes, con más ganas de lograr el ascenso. Nos lo tomaremos con un reto, con más ilusión aún después de lo que ha pasado esta temporada. Ya tenemos ganas de que empiece otra vez todo».