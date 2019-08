Andy Kawaya: el fan de Ronaldo que sueña con volver a la Champions y brillar en la Cultural

Sonriente y relajado, Andy Kawaya llega a su cita con leonoticias. Con un español bastante pulido para llevar tan solo ocho meses en León, el belga saluda con un «buenas tardes» y explica que «sé un poco de castellano, pero no demasiado». Ahí muestra su cara humilde, ya que es capaz de mantener una buena conversación en castellano sin problemas.

Aún así, se siente más cómodo en inglés. Relata que es su primera entrevista en España, a la que acude sonriente y recalcando que es muy importante empezar ganando ante la SD Amorebieta (sábado, 20:00 horas). Esta idea está interiorizada en toda la Cultural, también en su referente, uno de los jugadores más destacados de una pretemporada que ha cargado sus baterías de confianza y gasolina.

- ¿Cuáles son tus sensaciones para esta temporada?

Me siento bien, las sensaciones son mejores que las de la temporada pasada, al menos en mi caso. Creo que hemos hecho una buena pretemporada, en la que nos hemos mostrado muy fuertes. Me he sentido bien y estamos listos para hacer una buena temporada. La idea es clara: ganar cada fin de semana, ir partido a partido y conseguir el mayor número posible de puntos.

- Se te nota en forma. ¿Estás cerca de tu cien por cien?

Sí, estoy mejor que la temporada pasada y estoy cerca de un gran estado de forma. Tengo que seguir mejorando, sumando minutos y jugando partidos, para alcanzar ese alto rendimiento. Confío en conseguirlo.

- Llegaste a la Cultural en enero, después de estar sin jugar durante un año. ¿Cómo fueron esos primeros meses?

Fueron buenos, porque este equipo es muy familiar y la bienvenida fue muy cálida, pero tuve que trabajar mucho porque mi estado físico no era bueno. Lo cierto es que tuve mucha presión: la afición sabía que había jugado partidos en Champions League y me pedía que mostrase ese nivel, pero cuando llevas un año sin jugar, es muy complicado lograrlo en un mes. He superado todas esas dificultades, he intentado trabajar mucho y ahora me siento bien, listo para la temporada.

- ¿Por qué decidiste fichar por la Cultural?

Cuando pasó lo que pasó con mi anterior club, el Avellino, hice muchas pruebas y varios equipos vinieron a verme. Pero el único club que me hizo sentir que necesitaba que estuviera con ellos fue la Cultural. Ellos me dieron la oportunidad y la confianza que necesitaba. Además, es un club con buenas condiciones, un buen proyecto y un equipo de nivel. Desde el primer entrenamiento, quedé impresionado. Fue fácil elegir a la Cultural.

- ¿Y por qué continúas esta temporada?

La Cultural me dio la oportunidad de volver a sentirme futbolista y es una manera de decirles 'gracias'. Les estoy muy agradecido. Además, este es un proyecto muy interesante, me gusta el club y la ciudad y creo que puedo hacer muchas más cosas en la Cultural y juntos llegar al lugar donde queremos ir porque me siento bien, cómodo.

- La afición está muy ilusionada con la temporada. ¿Lo sentís?

Sí, están muy emocionados y con muchas ganas, y claro que lo sentimos, están muy cerca de nosotros. No sentimos presión por ello, al contrario, también estamos ilusionados por lo que podemos hacer.

Galería. Un instante de la entrevista. / N. Brandón

- Sin embargo, la temporada pasada, la Cultural estuvo lejos de su objetivo. ¿Cuál crees que fue el motivo?

Realmente, no sé que falló el año pasado. En el fútbol, hay muchos aspectos a tener en cuenta como las lesiones o jugadores que se van a otros clubes. No hay una sola razón, pero sí que tengo claro que tenemos que aprender mucho de la temporada pasada para hacerlo mejor en la actual.

- ¿Qué ha cambiado en el equipo para que la temporada sea diferente?

Ha habido muchos fichajes y han llegado jugadores jóvenes, la plantilla se ha juvenecido bastante. Todos están listos para luchar por entrar en el once titular y tienen cualidades para ello. Somos un equipo con ambición, todos tenemos ese hambre, y es algo bueno para el grupo. Queremos ir a ganar todos los partidos y dar el cien por cien cada fin de semana.

- ¿Qué necesita el equipo para ascender a Segunda?

Lo más importante es pensar sólo en el próximo partido y no en el ascenso, para ser capaces de jugar cada semana para ganar. Está claro que, si ganas todos los partidos, conseguirás el objetivo. Ahora sólo estamos centrados en ganar los tres puntos el sábado y, luego, ya pensaremos en algo más.

- ¿Te sorprendió la continuidad de Aira?

Sí, sin duda. Cuando me enteré de su continuidad quedé muy sorprendido y muy feliz. Es un buen entrenador y tengo una buena relación con él, es un entrenador muy cercano al equipo y a los jugadores.

- ¿Qué va a aportar Kawaya al equipo?

Todo mi trabajo y dedicación... y espero que buenos partidos, muchos goles y asistencias.

- Eres uno de los favoritos de la afición

No es algo tremendamente importante para mi, pero, sin duda, me gusta. Intento darlo todo en el césped y esto le gusta a la afición. Agradezco mucho su apoyo, también los malos momentos, así que trataré de darlo todo para que estén felices conmigo y, ojalá, vivir buenos momentos juntos esta temporada.

- Has jugado Champions League en un estadio como el Emirates, pero este año visitarás campos más humildes. ¿Se nota la diferencia?

No hay muchas diferencias. Unos días juegas en césped artificial, otros en campos más pequeños... pero al final es fútbol, el balón es el mismo y tienes que darlo todo. Siempre hay que jugar bien y, ahora que hablas de la Champions, si estoy a un gran nivel puedo volver a soñar con jugar esa competición algún día.

- ¿Quién es tu ídolo futbolístico?

Mi jugador favorito siempre fue Ronaldo, el brasileño, pero en la actualidad me fijo mucho en Hazard, que es belga como yo (risas). También me gusta mucho Marcelo, aunque no juegue en la misma posición, pero tiene una gran técnica. Además, intento aprender y escuchar consejos de todos los extremos con los que comparto equipo.

- Con Hazard y Marcelo en el Madrid... ¿Eres más del Madrid que del Barça?

(Risas) Lo cierto es que cuando era más joven, me gustaba mucho el Real Madrid.

- Y de la actual Cultural, ¿quién es el jugador que más te gusta?

¿El mejor jugador? Muchos jugadores de la actual plantilla podría ser los mejores, pero me ha impresionado mucho Sergio Marcos. Es un jugador increíble, capaz de vernos a todos y hace todo más fácil para los compañeros. Pero hay también otros muy buenos jugadors como Virgil o Dioni... yo también (risas). Pero el que más me impresiona es Sergio Marcos.

- ¿Cuál debe de ser el objetivo de la Cultural?

El objetivo debe de ser mantener un nivel regular durante toda la competición. La pasada temporada, a veces jugábamos bien y otras no, pero tenemos que mantener un buen nivel y ganar los tres puntos en cada partido.

- ¿Podemos soñar con el ascenso?

¿Soñar? Soñar, puede soñar con lo que quieras (risas). Por ahora, no hablamos sobre ello.