Segunda B Alonso: «Queremos jugar bien, pero lo más importante es ganar» José Alonso. / CyDLeonesa El central andaluz recalca que «si no nos centramos en el Ínter, puede haber sorpresas desagradables para nosotros» DANI GONZÁLEZ León Jueves, 25 octubre 2018, 13:53

De menos a más, José Alonso ha ganado presencia en el once de la Cultural, pero no solo en su puesto natural, central, también en ambos laterales. Ante el Ínter de Madrid, este sábado (18:00 horas), aspira a ser de nuevo titular, como en las últimas jornadas.

El futbolista recalca que están pensando «únicamente» en el partido de este sábado y no en la Copa, el miércoles próximo, ante el Barcelona. «Tenemos que estar concentrados en cada partido, si no es así, habrá sorpresas desagradables para nostoros. No perdemos energía en la Copa, que es un premio para nosotros, pero el partido clave es ante el Ínter», explica Alonso.

El defensa recalca que el cuadro madrileño es un rival difícil ante el que buscan «la victoria». «Queremos jugar bien, lo mejore posible, y para ello trabajamos, pero la victoria es lo más importante», señala Alonso, que cree que a base de triunfos «cogeremos confianza». «Vamos en la línea correcta», añade.

Respecto al Ínter, Jose Alonso destaca que es un «buen equipo» al que debemos «respetar». «Vemos que cada semana hay muchos cambios y resultados inesperados. Hay que estar atentos para evitar sorpresas», señala el andaluz.

Por último, el defensa recalca que tratará de hacer «mi mejor juego» y «cumplir» en la posición que le pida Víctor Cea. «Ya he competido en los laterales antes, no es nuevo para mi», concluye.