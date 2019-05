Segunda B Aira: «Con seis puntos seremos equipo de playoff» José Manuel Aira, en rueda de prensa. / CyDL El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa recalca que no piensan en algo más que no sea el Sanse y pide a sus jugadores tener siempre «el control» DANI GONZÁLEZ León Viernes, 10 mayo 2019, 14:48

Confianza y seguridad en lograr una plaza de playoff si hacen los deberes. La Cultural y Deportiva Leonesa, en boca de su entrenador, José Manuel Aira, confía en alcanzar la fase de ascenso «si sacamos los seis puntos en juego».

«No tengo ninguna duda: ganando nuestros dos partidos, estaremos en playoff», asevera un Aira que, ante todo, recalca que sólo piensan en el Sanse. «Nuestra preocupación es el Sanse, no pensamos más allá. Las valoraciones llegarán al acabar la temporada», señala.

El entrenador berciano imagina en Matapiñonera un partido «con mucha ritmo» en el que «tenemos que ser inteligentes y hacer un partido completo». «Son un equipo bien organizado, cualquier escenario es posible y quiero unos jugadores que afronten el partido con concentración y atención», explica.

Aira es consciente de la «necesidad» de genera más para «conseguir réditos» en ataque y asegura que la situación del Sanse no hace el partido más asequible. «Lo importante es que llevemos el partido a donde lo necesitamos y, si tenemos el control, ellos perderán fuerza», señala.

Acerca de su futuro, Aira, afirma no estar preocupado por su contrato y sólo está centrado en el partido del domingo. Además, sostiene que se han generado «expectativas irreales por momentos» en torno al equipo y afirma que «sólo me decepciona no corresponder a lo generado».