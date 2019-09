Aira quiere la mejor versión de su equipo ante un Burgos cargado de calidad Aira, este viernes, durante la rueda de prensa en el Reino de León. El técnico del conjunto culturalista muestra una especial inquietud por el elevado número de goles encajados: «Tenemos argumentos suficientes como para no encajar tanto. Necesitamos atención en situaciones que nos están costando goles» LEONOTICIAS León Viernes, 20 septiembre 2019, 16:52

Ante el Burgos, la Cultural quiere ser más sólida. Y ese objetivo es factible con el plantel actual. Por ahí ha resuelto la cuestión el técnico del equipo blanco, José Manuel Aira, quien este viernes en rueda de prensa ha evitado comparar el dato de goles encajados con el de etapas anteriores: «No podemos comparar datos pasados, esta es la Cultural que tenemos y que queremos, y con la que tenemos que trabajar mejor. Tenemos argumentos suficientes como para no encajar tanto. Necesitamos atención en situaciones que nos están costando goles», ha remarcado.

«La vulnerabilidad es algo que se determinará con el paso de las jornadas. Si no mejoramos la media de goles encajados, seremos un equipo vulnerable. Pero creo que podemos resolver estas pequeñas situaciones», también ha añadido sobre esta misma idea.

En todo caso, también ha remarcado el técnico, la solidez de su plantel quedará puesta a prueba por un rival de entidad: «Espero un rival con ganas de ganar, un rival que irá a por el partido desde el inicio, con buenas individualidades. Hemos visto partidos, y han merecido más de lo que tienen».

Calahorra gozaron de situaciones suficientes para ganar. Será un rival poderoso, importante, bien trabajado, con un cuerpo técnico que ya trabajaba allí el año pasado. El Burgos tiene nombres conocidos de sobra, y otros menos citados, pero de gran calidad. Un jugador como Juanma, que está dando un rendimiento alto, es un ejemplo claro de ello».

«El equipo trabaja a buen nivel»

Y frente al Burgos los aficionados podrán ver, según remarca Aira, una Cultural con peso específico: «Seguimos siendo un equipo con argumentos e ideas. Todos los rivales te obligan a pequeñas variaciones, intentaremos mejorar situaciones. Esas ideas generales de lo que queremos ser como equipo, no tienen que variar mucho. El equipo está a buen nivel, cumpliendo con compromiso todo lo pedido. Somos afortunados, tenemos dos jugadores por puesto, y un equipo que a nivel de trabajo semanal es muy bueno. Son pequeñas diferencias a la hora de escoger un nombre u otro».

Y para la cita ante el Burgos el técnico cree que ha servido la lección aprendida en Logroño. Allí se pudo ver la peor versión de la Cultural, algo que no debería solver a ocurrir: «No me gustó que el otro día no pudiésemos competir en Logroño. No pudimos sacar nada positivo en tramos importantes del partido. Eso me decepciona, y se lo dije. Salvo eso, siempre estuvimos cerca de conseguir puntos en el resto de choques».