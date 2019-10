Segunda B Aira da con su once tipo Luque, en un lance del partido ante el Guijuelo. El centrocampista es ya una pieza clave para Aira. / Peio García Con la única duda de los extremos, donde Pichín, Gudiño, Kawaya - cuando está sano - y Menudo se pelean dos puestos, el resto del once de la Cultural parece bastante claro DANI GONZÁLEZ León Domingo, 6 octubre 2019, 14:17

José Manuel Aira ha dado con la tecla. O eso parece indicar el técnico berciano de la Cultural y Deportiva Leonesa con sus alineaciones. El entrenador culturalista ya tiene su once tipo y en las últimas jornadas así lo ha demostrado.

Después de un inicio de temporada en el que faltaban determinadas piezas, Aira ya dio con la tecla en el choque ante el Bilbao Athletic, donde solo le quedaba una de estas partes por encajar, Héctor Rodas, que una semana después en Logroño fue titular y desde entonces, no ha salido de la titularidad.

Cuatro partidos seguidos, sin contar este duelo ante el filial del Athletic donde la única variante fue Virgil por Rodas, han sido la prueba manifiesta de que Aira ya tiene su once tipo, en el que hay una única rotación en el once.

Se trata del puesto de extremo donde, con los problemas físicos de Kawaya, se abren las puertas a otros jugadores. Gudiño parece haberse afianzado en una de las bandas y en la otra, con la ausencia del belga, Pichín y un 'recuperado' Menudo pelean por ese puesto... hasta que regrese Kawaya.

Un once ya que la afición ya se sabe de 'carrerilla'

El resto del once ya puede ser recitado de carrerilla por la afición leonesa, con Leandro en portería, una línea de cuatro en defensa formada por Aitor, Rodas, Iván González y Castañeda, al que acompañan en el medio Alfonso, Luque y Sergio Marcos, con Dioni en ataque.

De este grupo de jugadores, varios han sido titulares en los siete partidos que se llevan disputados: Leandro, Iván González, Castañeda, Luque, Alfonso y Dioni, lo que demuestra la confianza inquebrantable de Aira en este grupo de futbolistas.

La llegada de jugadores como Roberto Fernández, Virgil, Montes, Martínez o Sergio Benito a la antesala de la titularidad, a tocar en la puerta del once, no ha sido ignorada por Aira que, sin embargo, no considera que sea el momento de cambiar un plan que, tal y como demuestran los números, no está saliendo nada mal.