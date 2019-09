Segunda B Aira: «En Logroño sufrimos exceso de confianza; espero que aprendamos de ello» El entrenador de la Cultural deja claro que «el halago, mal entendido, debilita» y, tras «no competir» en Logroño después de una gran victoria en casa ante el Bilbao Athletic, espera que sus jugadores aprendan la lección para la próxima jornada DANI GONZÁLEZ León Domingo, 22 septiembre 2019, 21:44

Pese a lograr una victoria brillante, José Manuel Aira, entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, ya está pensando en los errores a corregir y en el próximo partido. Y el berciano, echando un vistazo atrás, recuerda los fallos del partido de Logroño, al que se llegó tras un partido similar (5-2 ante el Bilbao Athletic), están en su retina.

Por ello, se fija en el partido del pasado fin de semana y saca los debe de aquel choque. «Tuvimos exceso de confianza después de un partido bueno en el que nos creímos más de lo que somos. Puede que no tengas el día y no salgan las cosas, pero hay que competir. Espero que no cometamos el mismo error, porque el halago mal entendido debilita», ha señalado.

Respecto a la victoria holgada (4-0) ante el Burgos, Aira ha considerado que se han dado «muchas de las condiciones» para hablar de un partido «casi redondo». «El partido redondo no existe, al menos en nuestra exigencia de buscar siempre algo que mejorar», ha añadido el berciano, que se ha mostrado «muy satisfecho» por cómo han «leido y entendido» sus jugadores lo que necesitaba el partido. «Tengo que darles la enhorabuena e invitarles a seguir así».

El entrenador de la Cultural también ha destacado que, «si un equipo logra atacar bien, sufre menos en defensa». Por ello, y gracias a una «mejor manera de entender cómo atacar», han pasado menos dificultades en defensa, «concediendo menos transiciones al rival y cuidando el juego directo en contra con jugadores como Toché». «Si somos capaces de leer bien nuestro ataque, iremos a más», ha apuntado.

Ahora, el reto para Aira es «dar continuidad» a esta versión, no solo durante un mismo partido, algo que ya se ha dado ante el Burgos, sino «durante varias jornadas consecutivas». Por último, ha calificado de «lógica» la fatiga de Kawaya, recién salido de una lesión, y ha apuntado que Roberto Fernández puede «aportar mucho» jugando también por delante del lateral, como se desempeñó este domingo.