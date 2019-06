Segunda B Aira esperará «el tiempo que sea necesario» a la Cultural José Manuel Aira, en el banquillo de la Cultural. / Peio García Fuentes cercanas al técnico berciano sostienen que la Cultural es la opción prioritaria para Aira, que no valora más allá de la oferta leonesa hasta que desde León decidan quién es su entrenador DANI GONZÁLEZ León Lunes, 17 junio 2019, 12:22

Esperará el tiempo que sea necesario. José Manuel Aira quiere entrenar a la Cultural y Deportiva Leonesa con un proyecto iniciado por él mismo y moldeado por sus manos y no tiene prisa en coger el cargo.

El técnico berciano tiene una espina clavada con la Cultural y desea sacársela. Ese sentimiento de revancha personal es una de las principales motivaciones para que Aira vaya esperar «lo que sea» por la Cultural.

Desde León no le han dado un plazo de respuesta a Aira que, pese a todo, no tiene prisa. Tiene más propuestas sobre la mesa, pero sus ojos sólo están en la Cultural y, mientras el equipo leonés no tenga un entrenador que no sea el berciano, no comenzará a activar las otras opciones.

Aira desea seguir en la Cultural. Así se lo ha manifestado al club y la Cultural le ha pedido paciencia, ya que aún siguen valorando quién puede ser el inquilino del banquillo del Reino de León, aunque Aira gana y gana enteros.

La decisión, a priori, no parece estar muy lejana, aunque la eliminación del Recreativo del playoff y de su entrenador, José Manuel Salmerón, que ha sonado como posible candidato, podría hacer tambalearse levemente a la opción Aira que, a día de hoy, parece la más encaminada hacia el Reino de León.