Aira: «Estamos dando pasos, ser competitivos es lo primero»

Las palabras de José Manuel Aira tras el encuentro se centraban en el fútbol, ni más ni menos. Cero artificio. «El resultado no es corto, hay que ser justos con lo que ha hecho el Coruxo», explicaba el técnico en rueda de prensa. Entrando en el análisis, Aira señalaba que «fuimos dominadores hasta el minuto 20, que es cuando ellos dan un paso hacia adelante y nos empiezan a ganar las segundas jugadas. En ese tramo del 20 al descanso fuimos inferiores a ellos, pero logramos volver a ser los de antes, jugando más donde queríamos nosotros a donde querían ellos, con el acierto de ponernos por delante».

Poniendo el colofón, el técnico esgrmió que «era partido de resultado corto y en choques así hay que saber ganar y competir».

Explicando la entrada de Zelu al campo, Aira entendió que «buscábamos agitar el partido con su velocidad y su dinamismo, evitando que las incorporaciones de Sergio Rodríguez y Juampa dieran problemas».

El entrenador culturalista descartó la lesión de José Alonso, que podría sufrir una sobrecarga, y matizó que el cambio en el equipo leonés «no pienso que sea cuestión de estilo, porque aquí hay que ser primero competitivo y luego intentar hacer mas cosas, pero el compromiso y el esfuerzo tienen que estar en una nota muy alta». En este apartado, afirmó que «estamos dando pasos».

Defendiendo el 'partido a partido', no quiso casarse con la idea de que Bernal continúe siendo titular. «Valoro y me centro en el partido que toca, que es el mas importante, no pienso en lo de dos o tres semanas después».

Jacobo Montes: «La Cultural se lleva un excesivo premio»

Por su parte, Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, afirmó que si el partido hubiera acabado en tablas «no hubiese pasado nada» ya que, a su juicio, «la Cultural ha mostrado dominio territorial pero no de ocasiones».

Para concluir, Montes consideró que la victoria visitante fue «un excesivo premio».