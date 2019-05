«Es difícil que los rivales de la Cultural fallen dos veces» Rubén Fariñas, Daniel González, Maikel Rodríguez y David Acosta momentos antes de iniciar la tertulia. Las opciones de los culturalistas de estar en playoff y las de los maristas de estar la próxima temporada en Europa, analizadas en leonoticias LEONOTICIAS León Martes, 7 mayo 2019, 20:39

Complicado. Así ven los tertulianos de deporte(n)vivo que la Cultural y Deportiva Leonesa alcance un puesto de playoff.

David Acosta (EsRadio), Maikel Rodríguez (Radio Marca León) y Rubén Fariñas (leonoticias) han debatido este martes sobre la situación actual de la Cultural y el Abanca Ademar.

Respecto al club culturalista, ven «complicado» que se metan en playoff. «Parece difícil, incluso, que ganen los dos partidos que quedan, especialmente el de este fin de semana ante el Sanse, pero es más complicado aún que falle en dos ocasiones el Castilla, la Ponferradina o el Atlético B», afirman.

Ven más probable que pinche en dos ocasiones el filial atlético, ya que ven al Castilla con más chances de ganar al Rápido de Bouzas que los rojiblancos de hacerlo, en casa, ante Las Palmas Atlético.

Además, acerca del caso Señé, no les sorprende que el catalán se vaya de la Cultural y sí critican su «falta de profesionalidad» por no haber sabido pasar página de la situación que vivió, obligado a quedarse en León. «No ha estado con la cabeza aquí y la prueba es que ha estado fuera de la lista en las dos últimas jornadas», añaden.

Eso sí, coinciden en que si la Cultural se mete en playoff habrá un «vuelco» y se verá «a un equipo totalmente diferente». «Habrá un cambio moral, de confianza, y este equipo tiene mimbres para ascender».

Abanca Ademar

Acerca del Abanca Ademar, confían en que gane los tres partidos que quedan, aunque Acosta señala que «me dan la misma sensación de inseguridad que la Cultural».

Aún así, destacan la difícil situación del Abanca Ademar en la que, pese a quedar cuarto, dependería de una invitación para entrar en Europa.

Por último, hubo diversidad de opiniones acerca de si Manolo Cadenas aceptará ser entrenador del Abanca Ademar, debido a la importante oferta que tiene sobre la mesa del balonmano polaco.