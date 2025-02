Clínica Ponferrada y Atlético Mansillés respiran con sus victorias

Borja Pérez Lunes, 17 de febrero 2025, 08:33 Comenta Compartir

Jornada con sorpresas en el deporte leonés. En la Tercera Federación, el Atlético Astorga mantiene su buena dinámica y el Mansillés respira, en una jornada donde ni La Virgen, ni Atlético Bembibre ni Júpiter Leonés consiguieron ganar. Olímpico de León y Clínica Ponferrada también pudieron celebrar y B.F. León cayó de forma sorprendente. Pero sin duda, la derrota más dolorosa fue la de Caja Rural Cleba en casa del líder.

La Virgen 0-0 Mojados

El CD La Virgen fue el encargado de abrir la jornada en su casa ante el Mojados, en un partido importante para que los de Nanín dieron un paso adelante en la pelea por los puestos de playoff de ascenso. Sin embargo, el marcador no se llegó a abrir en ningún momento del choque y ambos conjuntos firmaron tablas.

Con este resultado, el conjunto verdiblanco se queda en la quinta plaza con 36 puntos, metido de lleno en la pugna junto a equipos como el Cristo Atlético o el Burgos Promesas.

Atlético Tordesillas 1-0 Atlético Bembibre

No fue el día del Atlético Bembibre, que visitó al Atlético Tordesillas en busca de dar la sorpresa y hacerle un favor al Atlético Astorga, pero no lo consiguió. El gol en el descuento del primer acto de Abel para los vallisoletanos fue suficiente varapalo anímico para los del Bierzo Alto, que no lograron remontar.

Esta victoria deja al cuadro berciano aún más hundido en el descenso tras los resultados de Atlético Mansillés. Aun así, todo sigue abierto, pues se mantienen a tres puntos de la permanencia, una distancia facilmente salvable en caso de conseguir hilar una buena dinámica.

Atlético Mansillés 2-1 Palencia

Todo se decidió en la segunda mitad. Tras un primer acto muy cerrado, el Atlético Mansillés abrió el marcador al filo de la hora de partido con un tanto de Mario Blanco que empataría más tarde el Palencia. Sin embargo, los de Mansilla no cesaron en su lucha por la victoria y Jairo les acabaría brindando el premio de los tres puntos.

Victoria que sabe a oro y que saca a los leoneses del descenso, al menos, durante una jornada. Los de José Ángel Montaña, con 23 puntos, suman uno más que el primer descendido actualmente, el Ciudad Rodrigo.

Júpiter Leonés 1-2 Villaralbo

Diez minutos fueron suficientes para que se certificara la derrota del Júpiter Leonés en su feudo ante el Villaralbo. Los visitantes sumaron dos tantos en los primeros nueve minutos de choque, una distancia que nunca sería capaz de salvar el filial culturalista. Álvaro puso el único tanto de los locales, también en la primera mitad.

La derrota sumerge al conjunto leonés en el grupo de equipos que se mantienen con 33 puntos, alejados todos ellos del descenso y con la oportunidad de sumar una buena racha para pelear por volver a meterse en la zona noble.

Ciudad Rodrigo 0-3 Atlético Astorga

El líder suma y sigue para aprovechar el empate de la Arandina y afianzarse en el primer puesto. El conjunto maragato puso el primero por medio de Carlos Mas en el primer acto y sentenció en el segundo tiempo, dejando sin opciones al Ciudad Rodrigo.

La victoria catapulta a los dirigidos por José Luis Lago hasta los 47 puntos, cinco por encima de los 42 que suma la Arandina -con un partido menos- y cinco de ventaja también respecto al Atlético Tordesillas, tercer clasificado.

UD Bovedana 0-1 Olímpico de León

Casi tres meses sin perder es una racha suficiente como para certificar que las cosas se están haciendo muy bien en el Olímpico de León. Las leonesas, en un partido muy igualado ante la Bovedana, se impusieron con un solitario gol de Vero a la vuelta del descanso, que fue suficiente para llevarse a León los tres puntos.

El Olímpico logró dormir líder, pero volvió a la segunda plaza tras la victoria del Depor B por ocho goles a cero. A pesar de ello, el conjunto leonés sigue metiendo presión desde la segunda plaza, a la espera de que el líder tropiece para asaltar la pole.

B.F. León 62-66 Ibaizabal

Derrota de las que no se esperaban del B.F. León en el Palacio para sumar su segunda derrota consecutiva. Las leonesas fueron por debajo a lo largo de todo el encuentro, aunque por la mínima siempre, pero acabaron cayendo merced a la buena gestión visitante de los últimos minutos.

Esta derrota deja al B.F. León en la cuarta plaza, con un récord nada desdeñable de once victorias y seis derrotas, una más que el segundo y tercer clasificado. Momento de intentar volver a la senda del triunfo para seguir peleando por los primeros puestos.

Lanzarote 30-13 Caja Rural Cleba

Dolorosa derrota de un Caja Rural Cleba al que no le salió nada bien en casa del líder. Desde el inicio, las leonesas no alcanzaron el ritmo de circulación que impusieron las locales, algo que se vio reflejado en un marcador final tan contundente como doloroso.

Golpe de realidad para las leonesas, que, tras este resultado adverso, ocupan la octava plaza de la tabla clasificatoria. Una zona que se queda en tierra de nadie, alejados de la zona alta de la categoría y más aún de los puestos de descenso.

Clínica Ponferrada SDP 101-83 Ciudad de Huelva

Festival goleador del Clínica Ponferrada SDP para desquitarse de la irregular racha que venían cosechando. Los bercianos dominaron desde el inicio y, a pesar del dominio onubense en el tercer cuarto, acabaron bien el choque, traspasando la frontera de los cien puntos.

Triunfo que sirve para sumar la novena victoria y quedarse en la séptima plaza, algo lejos de los puestos de descenso que, por lo visto hasta el momento, se van a disputar hasta la última jornada.