Sandra dos Santos llega al Eneicue: «Este es un equipo con gente de calidad» Sandra dos Santos, en una prueba de ciclocross. / Interpro La corredora francesa espera «brillar» y llevar «a lo más alto» el maillot del equipo leonés DANI GONZÁLEZ León Sábado, 24 noviembre 2018, 15:23

Es una de las grandes apuestas del Eneicue, equipo leonés que saldrá a competir la próxima campaña en el UCI Women's World Tour. Sandra dos Santos es una ciclista francesa con raíces portuguesas que espera brillar en esta temporada con la formación leonesa.

- ¿Por qué has elegido este proyecto?

Cuando Humberto Gómez (promotor del equipo) me llamó, no lo dudé. Le conozco a él y a Eneritz Iturriaga (directora del equipo) de mi etapa en el Bioracer Elmet en 2017 y sé que son gente de confianza.

- ¿Qué esperas de esta temporada?

Espero brillar y llevar el maillot del Eneicue a lo más alto y, ojalá, estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

- ¿Qué te ha atraído del equipo?

Creo que es un buen equipo con ciclistas de calidad y, ante todo un buen ambiente. Eso es lo más importante para tener resultados positivos.

- Es el primer año del equipo, ¿será difícil?

No creo que sea complicado por el simple hecho de estar rodeados de gente de confianza y de gran calidad humana y profesional que conocen perfectamente el mundo del ciclismo.

- ¿Qué tipo de ciclista eres?

Me considero una muy buena rodadora, pero que también puedo sprintar. He practicado ciclocross y, de hecho, sigo compitiendo en pruebas de este tipo. He logrado ser dos veces campeona de Portugal en edad élite.

- ¿Conoces a las ciclistas del equipo? ¿Qué opinión tienes?

Conozco personalmente a algunas con las que coincidí en 2017 en el Bioracer y a otras por el nombre. Creo que es un equipo joven que tiene corredoras de experiencia y calidad.

- ¿Y conoces León, donde estará ubicada la sede del equipo?

No, no conozco ni la ciudad ni la provincia, pero me han hablado muy bien de ella y tengo ganas de descubrirla.