Ciclismo Hagiwara, el fichaje japonés del Eneicue: «Es un gran reto» Mayuko Hagiwara, en su anterior equipo. / Alé Cipollini La ciclista japonesa, con amplia experiencia en el circuito mundial del ciclismo femenino, busca aportar sus vivencias al conjunto leonés DANI GONZÁLEZ León Jueves, 15 noviembre 2018, 14:31

Un fichaje exótico, pero que da mucho empaque al Eneicue en su temporada de debut. La ciclista japonesa Mayuko Hagiwara (16 de octubre de 1986) es la nueva incorporación para el conjunto leonés, al que aportará su amplia experiencia en el UCI Women's World Tour defendiendo el maillot del Wiggle Honda durante cinco temporadas y un curso, el pasado, el del Alé Cipollini, donde coincidió con la española Ane Santesteban.

Hagiwara, de 32 años, es la mejor ciclista de su país, como demuestran sus dos títulos nacionales contrarreloj y los tres de carrera en ruta. Además, en su palmarés cuenta con triunfos de prestigio, como el de la sexta etapa del Giro Rosa de 2015, con final en Morbegno.

La nipona no tuvo dudas de apostar por el proyecto del Eneicue. «Cuando recibí la llamada de Eneritz Iturriaga, ni me lo pensé. Estaba buscando equipo y la respuesta fue inmediata. La conocía de su época como ciclista y una de mis mejores amigas en este mundo, Giorgia Bronzini, (doble campeona del mundo en ruta en 2010 y 2011) me convenció», señala.

Hagiwara se siente «motivada» con esta nueva etapa, que considera «un gran reto». «Estoy agradecida a Eneritz por la oportunidad y por poner en marcha un proyecto para ciclistas por parte de una exciclista. Es emocionante», afirma.

«Me gusta la montaña»

La corredora japonesa reconoce que el primer año del Eneicue «será complicado». «Pero es lo normal, que sea siempre difícil, tanto al inicio como más adelante. Lo importante es comenzar, con ilusión, algo nuevo», añade.

Llega al Eneicue como una corredora veterana, no en vano ha disputado seis temporadas en el UCI Women's World Tour. Esto es algo que desea transmitir a las ciclistas más jóvenes y, además, se define como «una corredora a la que, sin ser una escaladora pura, le gusta las etapas de montaña y con desnivel».

El Eneicue es un paso más en la evolución del ciclismo femenino en España, afirma Mayuko Hagiwara, que ve como este deporte «mejora» y lo compara con su país: «En Japón no hay equipos UCI Women's WorldTour ni carreras de primer nivel».

Conoce la provincia por la Vuelta a León 2007

Por último, reconoce que nunca ha estado en León, pero que conoce la ciudad y la provincia gracias a la Vuelta a León, prueba que en 2007 venció su compatriota Miyataka Shimizu, seguido de otro nipón, Yukiya Arashiro, ahora ciclista del Bahrain Merida, conjunto del UCI World Tour.

Espera ser una ciclista de peso en esta nueva aventura, en el Eneicue, lograr alguna victoria y, sobre todo, «trabajar». Pero en su horizonte aparece una fecha, los Juegos Olímpicos de Tokio, con los que sueña cada día.