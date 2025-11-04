leonoticias - Noticias de León y provincia

Carlos Jovellar, en un homenaje en Santa María del Páramo.
Obituario

Fallece el ciclista leonés Carlos Jovellar, campeón de mundo de categoría máster

El corredor paramés ha fallecido a los 82 años, llegando a ser ciclista profesional en la década de los 60 y los 70 y continuando como ciclista máster hasta los 90

Dani González

Dani González

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

El ciclismo leonés está de luto por el fallecimiento de uno de los grandes nombres de la bicicleta en la provincia leonesa.

El corredor Carlos Jovellar ha fallecido a los 82 años dejando tras de sí un gran legado como ciclista tanto en el campo amateur, profesional como en las categorías máster.

El ciclista natural de Santa María del Páramo siempre ha estado vinculado al ciclismo, primero como corredor amateur hasta llegar al campo profesional en 1969 en el equipo Werner. Ciclista del Orbea y del Kas, se retiró en los años 70, prolongando su carrera en las categorías máster (a partir de 30 años).

En esta etapa llegaron sus mayores éxitos, con títulos de campeón de León y de Castilla y León, además de tres títulos de campeón de España (1989, 1994 y 1995) y cinco títulos de la Copa de España.

Sus éxitos llegaron también al ámbito internacional, siendo campeón de Europa en 1995 y campeón de mundo en 1990 en estas categorías.

Jovellar pasó a ser directivo, estando ligado Real Federación Española de Ciclismo como director técnico y vicepresidente primero de dicha federación, además de ser miembro del Comité Olímpico Español y representante en la Comisión de Alta Competición.

