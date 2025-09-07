Volver al inicio

Km 18 Tras coronar A Garganta, los ciclistas atravesarán tres puertos más no puntuables antes de arrancar, a los 42 kilómetros, la subida hasta el segundo de los dos picos en liza en esta etapa, hacia el Alto de Barbeitos.

Km 17 Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) es el primero al paso por el Puerto da Garganta y, tras la cima, parece que poco les queda en solitario al duo en cabeza. A 15 segundos los perseguidores.

Km 16 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jay Vine 10 Puntos 2 Jakub Otruba 6 Puntos 3 Louis Vervaeke 4 Puntos 4 Mads Pedersen 2 Puntos 5 Giulio Ciccone 1 Puntos

Km 14 Siguen saltando corredores del pelotón a un grupo de perseguidores que ha aumentado tanto su número como su distancia respecto a la fuga. Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) ha caído del frente de carrera a este bloque, y solo siguen en cabeza Jay Vine (UAD y Jakub Otruba (CJR).

Km 12 Jay Vine (UAD) y Michal Kwiatkowski (IGD) llegan a la altura de Jakub Otruba (CJR), y tras ellos están a punto de conectar un grupo amplio de 29 corredores con Pedersen, Ciccone, Romo, Bernal y Buitrago entre otros. Menos de medio minuto de diferencia entre ambos bloques en la escapada.

Km 10 Se acercan corredores a Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Parece que Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) y Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) han subido el ritmo y con los principales perseguidores del líder de la presente carrera, a 50 segundos.

Km 8 El Puerto da Garganta es una cima de 1ª categoría que se ubica a 875 metros de altitud. Su largo ascenso se tiende a un desnivel medio del 5'1%, entrañando más dificultad y longitud en su escalada que su compañero de puerto en esta etapa.

Km 5 Dos minutos de ventaja ya para Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Por detrás, un grupo de doce corredores se ha distanciado ligeramente del pelotón, con Jay Vine (UAD) y Mads Pedersen (LTK) entre sus integrantes.

Km 3 Y rápidamente ya se están sucediendo los primeros ataques en las rampas hacia el Puerto da Garganta. El checo Jakub Otruba (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ha sido el primero en tomar una pequeña ventaja.

Km 1 ¡Arranca la 15ª etapa de LaVuelta a España! Y, con ello, comienza el ascenso al primer puerto de la jornada, hacia el Puerto da Garganta, que comprenderá los primeros 16'5 kilómetros del recorrido.

Km 0 Sergio Higuita (XDS Astana Team) fue el único corredor que abandonó la carrera, no tomando la salida desde Avilés, y dejándonos con un grupo de 157 corredores componiendo la actual Vuelta a España a orillas de la última semana de competición.

Km 0 Neutralizada en marcha. Desde Vegadeo, ya están rodando los ciclistas por este primer tramo que se prolongará durante el primer kilómetro y medio. Esta localidad asturiana cuenta con una peculiaridad, siendo una de las pocas zonas donde se habla eonaviego (una mezcla entre gallego y asturiano).

Km 0 En el repaso de los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) toma dos segundos más de ventaja respecto a Joao Almeida (UAD) y mantiene el rojo. Mads Pedersen (LTK) sigue cómdo con el verde, al igual que un Giulio Pellizzari (RBH) que está manteniendo a sus rivales a raya. Por su parte, Jay Vine (UAD) tiene ya a solo 7 puntos Vingegaard.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 13:05h en A Veiga/Vegadeo, villa asturiana situada en el valle del río Suarón. Después de siete minutos de rodaje, la marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 13:12h.

Km 0 Para la segunda parte, continúa un desnivel con mayor tramo descendente hasta concluir, 34 kilómetros después de la lucha por el sprint intermedio de A Pobra de San Xiao, en la meta de Monforte de Lemos.

Km 0 Para hoy, y como hemos mencionado anteriormente, en una etapa con muchos puertos no puntuables, esta se conforma con dos picos, el primero a 16 kilómetros de la salida en A Garganta (1ª, 875 metros), y el segundo a 54 (Alto de Barbeitos (2ª, 925 metros), ambos durante la primera mitad de la etapa.

Km 0 En el grupo de favoritos, en una segunda vuelta del duelo acontecido en el día de ayer, Jonas Vingegaard (TVL) recuperaba dos segundos gracias a la bonificación en meta tras pasar en 2ª lugar por delante de un Joao Almeida (UAD) que, en el sprint final, cedió terreno ante el danés.

Km 0 Durante la jornada de ayer, una exhibición desde la fuga de Marc Soler (UAD) tomó el protagonismo de la etapa. El corredor español formó parte de la escapada de 24 corredores que se formaba al inicio de la película del sábado y mantuvo el tipo en los dos primeros ascensos, viendo como se perdían adversarios durante el transcurso, antes de asestar el golpe letal en el pie del Alto de la Farrapona, marchándose en solitario a coronar y conquistar su cuarta etapa en La Vuelta.

Km 0 En total, los corredores circularán durante 167'8 kilómetros entre la localidad asturiana de Vegadeo y la lucense de Monforte de Lemos, teniendo un terreno casi constante de cuestas en una etapa que cuenta con un desnivel promedio de 3287 metros.