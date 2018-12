Ciclismo Alessia Bulleri: «El Eneicue tiene un clima ideal para poder crecer como ciclista» Alessia Bulleri. La ciclista italiana, procedente del ciclocross, llega al equipo leonés con el reto de «evolucionar como corredora» DANI GONZÁLEZ León Martes, 4 diciembre 2018, 18:01

Es una mujer de gran experiencia en el mundo de la bicicleta, sobre todo el ciclocross y el mountain bike que ahora espera aplicar todo lo aprendido al primer año en la carretera del Eneicue. Alessia Bulleri llega a España, a su primera aventura lejos de su país, Italia, con gran ilusión.

Más información El Eneicue ya ha inscrito a su plantilla en la UCI

- ¿Por qué optaste por este proyecto?

Elegí el Eneicue porque siempre he tenido en mi cabeza crecer como ciclista y ganar experiencia en el extranjero. Estoy muy feliz por haber tenido esta oportunidad.

- ¿Qué esperas de la temporada?

Ante todo, vengo a crecer y a evolucionar como deportista. Estoy segura de que haremos un gran trabajo con el resto de las compañeras.

- ¿Qué te gusta del Eneicue?

Es un equipo nuevo, por lo que no habrá excesiva presión, lo que nos ayudará a crecer. Además, sé de buena mano que estará muy bien dirigido y organizado.

- Es el primer año del equipo y los comienzos suelen ser complicados...

Sí, es difícil comenzar, pero creo que no tendremos excesivos problemas. Todas necesitamos crecer y progresar, y estaremos plantando batalla en muchas carreras.

- ¿Qué tipo de ciclista eres?

Me defiendo bien en el terreno llano y me encantan las subidas cortas, con la velocidad punta suficiente como para optar a las victorias. Además, vengo del ciclocross, por lo que el pavés y el sterrato me gustan.

- ¿Conoces al resto del equipo?

Del grupo de ciclistas, solo conozco a Lija Laizane porque compartimos equipo tres años en el Vaiano. Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez son dos personas con experiencia en este mundo, lo que nos ayudará a crecer y aprovechar cada oportunidad.

- ¿Y conoces León?

No la conozco en persona, pero sí he leído y visto mucho sobre la ciudad. Me da la sensación de que es muy bonita y tengo ganas de visitarla.