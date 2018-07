Sara del Ganso y Laura Algorri renuevan por el Rodriguez Cleba Las tres jugadoras seguirán en el Cleba. Ambas jugadoras seguirán en la disciplina leonesa con el objetivo de luchar por el ascenso a División de Honor LEONOTICIAS Viernes, 20 julio 2018, 17:25

Sara del Ganso (08/07/1995) refuerza el equipo una temporada más : «El Ródriguez Cleba se merece estar en División de Honor y trataremos de lograrlo».

La lateral, que cumple su séptima temporada en el Club, destaca por la inteligencia defensiva desde su posición natural y asegura encontrarse deportivamente «en un momento muy bonito, con ganas de disfrutar y poder alcanzar los objetivos», añadió Sara tras confirmar su renovación.

La 'leona' también lanzó un mensaje a la afición: «A nuestra gente les digo que les necesitamos, que se animen a venir a animarnos y que van a disfrutar de buen balonmano y de un buen equipo».

Laura también renueva

Laura Algorri (5 de abril del 95) continuará en el Rodríguez Cleba : «Seguir trabajando en el Rodríguez Cleba es un orgullo ya que no solo me permite jugar a lo que me gusta sino también hacerlo con mi equipo de toda la vida».

El carácter de la lateral, que también pivota con destreza, continuará en el Club y confía en mantener la línea en la liga regular como la del año pasado y llegar a jugar la fase de ascenso.

Formada en las categorías inferiores, cumple 11 temporadas con su renovación, la 'leona' destaca de la pasada temporada , «el partido contra Pereda de la vuelta en el que el pabellón estaba mejor que nunca» y confía en el apoyo de la afición del Rodríguez Cleba para disfrutar todos juntos del objetivo de la temporada