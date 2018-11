DH Plata Rosinos: «Esperábamos ganar a Lavadores y HandVall» Isabel Rosinos, en un partido con el Rodríguez Cleba. / Peio García La extremo zamorana reconoce que «no pensaba que podía tener tantos minutos» y se toma su convocatoria con la selección júnior como «una gran oportunidad» DANI GONZÁLEZ León Lunes, 5 noviembre 2018, 17:29

Isabel Rosinos (Zamora, 28/09/2001) es, sin duda, la gran revelación del inicio de la temporada del Rodríguez Cleba. Con solo 17 años, se ha convertido en una jugadora diferencia y sus números demuestran esta afirmación, siendo una de las máximas goleadoras del equipo con 42 tantos, solo superados por los 48 de Marina González.

Ni siquiera ella esperaba tanto protagonismo ni tanto nivel en su juego: «sí que creía en que iba a tener minutos, pero no tantos y de esta manera. Hay más jugadoras con nivel y capacidad para aportar al equipo y no me esperaba esta gran oportunidad».

Todo esto hace que, hasta ahora, su experiencia en León, a donde llegó en el mes de julio procedente de su tierra natal, Zamora, sea positiva. «Estoy muy contenta y con la sensación de que irme a probar fuera de mi casa ha sido una buena decisión».

«No imaginaba una piña tan fuerte en el vestuario»

Sus primeras impresiones acerca del Rodríguez Cleba es que son un «gran equipo en el que estamos todas unidas». «No me imaginaba que fuésemos a formar una piña tan grande y tan fuerte. Llegué con respeto, porque no conocía a nadie, pero enseguida me he adaptado», señala.

Rosinos ni niega que esperaban ganar a Lavadores y HandVall, los dos pinchazos del Rodríguez Cleba en casa: «sí que sabíamos que nos iban a competir y que lo iban a luchar, pero estábamos seguras de que ganaríamos esos dos partidos». Pese a ello, es optimista y cree que el objetivo es «ser primeras y pelear en la fase de ascenso».

«La convocatoria con la selección es una gran oportunidad»

La extremo zamorana reconoce que la semana de la salida de Goyo Casado fue «extraña» porque no se lo esperaban, pero cree que «hay que entender que, si alguien no está cómodo, pueda tomar esta decisión», algo que ya han asumido y de lo que han pasado página.

Por último, Isabel Rosinos reconoce que le pilló por sorpresa su convocatoria por la selección júnior de balonmano. «Es una alegría tener esta oportunidad y lo voy a dar todo», afirma.