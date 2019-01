El Rodríguez Cleba se impone con comodidad a un débil Palencia Imagen de archivo. El equipo leonés superó al conjunto castellano con una gran actuación de Valentina Estrada R.FARIÑAS Sábado, 12 enero 2019, 19:49

Estaba obligado a ganar el Rodríguez Cleba ante un rival muy inferior, y lo logró con gran comodidad, dejando los deberes hechos antes del descanso.

El equipo de Guillermo Tarrazo se ha impuesto por 24-33 al Palencia Balonmano y suma dos nuevos puntos en su lucha por el primer puesto del grupo.

24 Palencia Balonmano Raquel Rojo, Teresa Mateos (1), Alba Aparicio (12), María García, Irene Sáez, Paloma Valenceja )(1), Tamara Calle (2), Laura Domínguez, Isabel Gordaliza (2), Laura García, Alba Ramos, Daniela Allende (6), Laura Gómez, Begoña Roldán 33 Rodríguez Cleba Bárbara Seco, María Gracia (4), Sara Díez (2), Marina González (5), Salma Villafañe, Valentina Estrada (9), Laura Algorri (1), María Gallego (3), Zaira Vara (2), Raquel Espinosa, Marta Villoslada, Cris Viñuela (7), Carol Lorenzo, Loreto Roldán, María Sancha, Ania Ramos parciales 1-3, 3-8, 3-11, 6-13, 8-15, 9-17; descanso; 12-21, 13-23, 15-29, 19-32, 20-33, 24-33 incidencias Partido correspondiente a la décimo quinta jornada de la División de Honor Plata de balonmano femenino disputado en el Pabellón Mariano Haro de Palencia

No le costó demasiado al Rodríguez Cleba poner 'tierra de por medio' con su rival. Valentina tiraba del carro para colocar el 1-4, en el minuto 5, y pronto la diferencia se iría hasta el 3-8, que obligó a Palencia a pedir su primer tiempo muerto.

De nada sirvió a las castellanas el parón, porque María Gracia tomaba el relevo en ataque y ponía el 3-11, al paso por el minuto 13, que dejaba muestras de la superioridad leonesa.

Alba Aparicio fue la única jugadora palentina que resistía el vendaval 'Cleba' y sus seis goles eran insuficientes para que al descanso se llegara con ventaja visitante por 9 a 17.

La reanudación se convertía en un 'one to one' entre Aparicio y Valentina Estrada. Ambas llevaron el peso ofensivo de sus equipos y, con nueve goles cada una, elevaron el tanteador hasta el 13-26, en el minuto 42. El choque estaba decantado del lado leonés.

No tuvo más historia el encuentro. Ambos equipos sabían que el triunfo sería visitante y utilizaron los últimos minutos para disfrutar. Por ello, el marcador creció hasta el 24-33 que daba los dos puntos a las chicas de Guillermo Tarrazo.