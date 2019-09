«Tenemos la espina clavada de haber bajado con el Cleba y queremos ascenderlo» Marina González y Gracia de Garnica, en deporte(n)vivo. / N. Brandón Marina González y Gracia de Garnica, jugadoras del Rodríguez Cleba, destacan el paso adelante dado con la plantilla de esta temporada del conjunto leonés, que apuesta por ir «partido a partido» para no dejarse puntos inesperados DANI GONZÁLEZ León Martes, 24 septiembre 2019, 20:10

La tercera emisión de esta nueva temporada de deporte(n)vivo ha tenido como protagonista al Rodríguez Cleba con dos de sus jugadoras más importantes, Marina González y Gracia de Garnica.

Las dos jugadoras han destacado el buen inicio de temporada del equipo leonés – dos victorias en dos partidos – pero ven ciertos aspectos a mejorar, como el bajón vivido en la primera mitad del último encuentro, ante Gijón.

Tanto González como De Garnica destacan la «estabilidad» dada al proyecto con la continuidad de Guillermo Tarrazo como entrenador y han dado un giro a su mentalidad: ya no hablan de playoff ni de ascenso, aunque «es evidente que tenemos que estar luchando por ello» y se centran en ir «partido a partido para no perder puntos que no debemos dejar ir por pensar en el final de temporada».

Y es que el curso pasado y el quedarse sin playoff por un gol fue un golpe duro para el Rodríguez Cleba. No solo eso, Gracia y Marina formaron parte de la plantilla leonesa que descendió y tienen una «espina clavada». «Descendimos al Cleba, pero no vamos a parar hasta ascenderlo».

Ambas jugadoras destacan la «apuesta por la base y el talento joven» del Rodríguez Cleba, como demuestra la buena actuación de Ania Ramos y María Sancha en este arranque de temporada. «Aquí se han dado oportunidades a todas y la chicas de la base se motivan porque ven opciones de dar el salto al primer equipo», asegura.

Que el salto al primer equipo sea más asequible y la «madurez y responsabilidad» que han adquirido jugadoras jóvenes, pero con experiencia, como Marina González y Gracia de Garnica son los aspectos positivos que ven del descenso que, esperan, subsanar y hacer real el lema de la campaña de abonados del club: 'A la tercera va la vencida'.