DH Plata Goyo Casado denuncia «intromisiones» de la directiva del Rodríguez Cleba en su trabajo que el club niega Goyo Casado, en un entrenamiento con el Rodríguez Cleba. / D. G. El entrenador asegura sentirse «disgustado» por tener que irse por un asunto «extradeportivo» mientras que la directiva lamenta la «situación generada» DANI GONZÁLEZ León Jueves, 4 octubre 2018, 17:51

Toda esta semana ha sido un auténtico terremoto en el Rodríguez Cleba. El club leonés, que vive una situación idílica en lo deportivo, no puede decir lo mismo en lo extradeportivo. Goyo Casado presentó su renuncia como entrenador del cuadro capitalino, propuesta que ha sido aceptada por la junta directiva en la noche de este miércoles.

El problema surgió el lunes, según la versión del club, en boca de su presidente, César Valle, que señala que reciben un mensaje de Goyo Casado advirtiéndoles de que busquen entrenador. «Nos pilló por sorpresa y le pedimos reunirnos con él antes de tomar ninguna decisión, pero por la tarde recibimos en el correo electrónico su carta de renuncia, momento desde el que no nos responde ni whatsapp ni llamadas», explica Valle.

El motivo que alega Goyo Casado para presentar su denuncia es la existencia de «intromisiones» de la directiva en su trabajo. «Hacen cosas que no me permiten trabajar cómodo y así no puedo continuar», expresa el técnico, algo que el club niega. «No es cierto. Le pedimos cosas normales, lógicas», afirma César Valle.

Este miércoles, la directiva del Rodríguez Cleba aceptó esta renuncia después de que Goyo Casado les diera de plazo hasta el 16 de octubre para encontrar recambio. «Si han aceptado mi cese es que no tenían muchas ganas de que continuara», señala Casado, que se va «disgustado» del Rodríguez Cleba, donde existía un proyecto «bonito que tengo que abandonar por un motivo extradeportivo». Desde el club señalan que están «agradecidos» por el trabajo de Casado, pero César Valle afirma que «no es la forma de acabar».

Tanto el presidente como el entrenador del Rodríguez Cleba esperan que esta situación no afecte a las jugadoras este sábado (17:30 horas) en su partido ante el Seis do Nadal en el Pabellón de San Esteban. «Haré todo lo posible para que ellas se centren y se conciencien en que lo importante es el partido», afirma Goyo Casado.

Guillermo Tarrazo será el sustituto de Casado

El Rodríguez Cleba, por su parte, ya ha movido ficha y ya tiene cerrado al entrenador del cuadro leonés para lo que resta de temporada. Guillermo Tarrazo será, con casi total seguridad, el nuevo líder del proyecto capitalino, contratación que se hará oficial en las próximas horas.

Tarrazo se pondrá al frente del Rodríguez Cleba el lunes, donde ya dirigirá su primer entrenamiento.