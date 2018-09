LF2 Una pívot estadounidense para completar el Patatas Hijolusa Dekeiya Cohen. La jugadora interior de 23 años Dekeiya Cohen pone el broche a una ilusionante plantilla leonesa LEONOTICIAS León Viernes, 14 septiembre 2018, 17:16

El Patatas Hijolusa ya está completo. Dekeiya Cohen, una pívot estadounidense de 23 años y 1,85 metros de estatura será el complemento interior para el equipo de Moses que se pondrá ya a prueba este fin de semana en Getafe contra uno de los mejores equipos de la categoría, el Estudiantes.

Dekeiya Cohen ya está en León para aportar su poderío físico al equipo. Formada en la Universidad de Baylor con la que fue en su cuarto año una de las jugadoras más importantes, a León llega para aportar trabajo, defensa y rebote, además de colaborar en ataque.

Para la entrenadora del Patatas Hijolusa, Dekeiya Cohen puede ser la jugadora que les dé ese peso interior que le faltaba al equipo. «Acaba de llegar y tenemos que verla en los entrenamientos y en los partidos, pero es una jugadora que viene a aportarnos muchas cosas, pero sobre todo a hacer mejor al equipo. No es una jugadora que vaya a ganar partidos ella sola, ése no es su perfil, pero si nos ayudará a ganar muchos porque tiene un físico que no puedes encontrar en una jugadora española y sus números en una buena universidad como es la de Baylor indican que puede hacer muchas cosas», asegura Moses que tendrá tres semanas para trabajar con el equipo al completo y empezar a probar cosas antes del estreno liguero del primer fin de semana de octubre.

Getafe contra el Estudiantes y dos duelos contra equipos de Liga Femenina, el Embutidos Pajariel Bembibre y el Durán Ensino de Lugo, serán las exigentes pruebas para una pretemporada con rivales más duros que nunca.