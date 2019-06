Europeo femenino Pedro Sánchez despide a la campeona de Europa, «ejemplo de muchas cosas buenas» 00:45 La selección femenina, con Pedro Sánchez, entre Jorge Garbajosa y Carmen Calvo. / Foto: EFE | Vídeo: Europa Press La selección española que dirige Lucas Mondelo se estrena el jueves en el campeonato continental, en el que buscará el pasaporte a los Juegos AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 24 junio 2019, 15:36

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, despidió este lunes a la selección femenina de baloncesto, antes de viajar a Riga (Letonia), donde el jueves comienza el Eurobasket 2019, destacando que las jugadoras son «ejemplo de muchas cosas buenas».

«Creo que sois un ejemplo, y es un enorme orgullo lo que representáis. Y estoy seguro de que vais a conseguir, primero, el pase a los Juegos Olímpicos Tokio y, después, una medalla» aventuró Pedro Sánchez a las vigentes campeonas de Europa que dirige Lucas Mondelo.

Pedro Sánchez ahondó en una idea que se le ocurrió leyendo una entrevista a Anna Cruz en 'ABC', en la que la jugadora catalana afirmó: «No hacemos cosas excelentes, pero ganamos medallas». «Lo más importante es el legado que podéis dejar a las generaciones que vengan. Y ese legado no son las medallas, que serán importantes, sino los valores y principios que pueden inspirar a los que vienen por detrás», comentó el presidente.

«Desde 2013 estáis ganando medallas, así que algo excelente sí que hacéis. Pero esa frase cargada de humildad me ha llegado al corazón: conocéis el oficio, y el oficio del baloncesto tiene que ver con el sacrificio, con la pasión, con el trabajo en equipo. Aquí hay mucha calidad, pero si ese talento no está al servicio del equipo, el objetivo no se logrará», añadió el presidente.