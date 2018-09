LF2 Patricia Vicente, más talento joven para el Patatas Hijolusa Patricia Vicente. La escolta aragonesa, que llega desde el Celta, cuenta con tres años de experiencia en la categoría pese a tener solo 20 años LEONOTICIAS León Miércoles, 12 septiembre 2018, 10:27

A la espera de que llegue el refuerzo estadounidense, el Patatas Hijolusa sigue completando su plantilla con nacionales jóvenes y con calidad. Patricia Vicente, una escolta de 20 años y 1,72 metros de estatura, refuerza al equipo leones para la nueva temporada.

Formada en la cantera de Stadium Casablanca, Patricia Vicente llega a León con tres temporadas de experiencia en Liga Femenina 2, las dos primeras en el Azulejos Moncayo de Zaragoza y esta campaña anterior en el Celta, desde donde ahora llega a León.

Con buena mano, rápida, muy intensa en defensa y capaz de sacrificarse por el equipo, la jugadora aragonesa llega a León «para tratar de aportar todo lo que pueda al equipo y dispuesta a aprovechar esta temporada que veo como una oportunidad para seguir creciendo. Hablé con Moses, me dijo lo que quería de mí y me gusta la idea de juego de este equipo», explica Patricia Vicente que reconoce llegar a León «con muchas ganas» y que está encantada con las primeras sensaciones en León «porque los entrenos son de calidad y mis compañeras tienen un nivel muy alto y eso nos hace esforzarnos más a todas para seguir creciendo. Eso te retroalimenta porque te obliga a trabajar más durante la semana y estoy seguro que si seguimos trabajando así creceremos todos. ¿Adónde podemos llegar? Eso lo dirá el tiempo. De momento no pienso más que en empezar lo mejor posible la Liga», remata la nueva jugadora del Patatas Hijolusa.