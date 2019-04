LF2 El Patatas Hijolusa madrugará en Tenerife: jugará en el turno de mañana Un lance de un partido del Patatas Hijolusa. / Peio García Las leonesas abren su participación ante Campus Promete y la cierran ante Añares Rioja, ambos a las 12:00 horas | El viernes, a las 16:00 horas, juegan ante Almería LEONOTICIAS León Martes, 16 abril 2019, 12:56

El Patatas Hijolusa ya sabe cuál será el orden de sus partidos en la fase de ascenso que se disputará del 25 al 28 de abril en San Cristóbal de La Laguna con el Campus Promete de Logroño, el CB Almería y el Añares Rioja como rivales de un equipo de Moses que apura con ilusión la última semana de entrenamientos antes de viajar a tierras canarias.

El equipo leonés tendrá que madrugar. Como era previsible al no estar encuadradas en el mismo grupo que el equipo anfitrión, el Ciudad de los Adelantados, al Patatas Hijolusa le tocará jugar en el primer turno de partidos, lo que le supondrá disputar dos de los tres partidos de su grupo a las 12:00 horas y el otro a las 16:00 horas. Un horario que siempre hace más imprevisibles los partidos porque el pabellón Juan Ríos Tejera no tendrá demasiado público en las gradas y no es habitual que los equipos de esta categoría se entrenen por la mañana.

El entreno del Patatas Hijolusa será también la apertura de la fase final de Liga Femenina 2, Será el jueves 25 de abril a las 12:00 horas con el equipo más potente del grupo y de la categoría, el Campus Promete de Logroño, enfrente.

El equipo riojano apostó fuerte este año. Recién descendido que este año ha construido una plantilla para ascender con Jacinto Carbajal en el banquillo y jugadoras como Ylenia Manzanares, Rosemarie Julien, Sune Swart, la 'ex' del Patatas Hijolusa Patricia Benet y, por encima de todas las demás jugadoras de esta liga, Vanessa Gidden, clave en los títulos de liga del Perfumerías Avenida y el Uni Girona, además de ser la máxima reboteadora de la pasada Liga Femenina. Una plantilla con siete jugadoras extranjeras que será el primer rival de las leonesas.

Almería, en la 'sobremesa'

El viernes 26 de abril (16:00 horas) el rival será el CB Almería, el cuarto clasificado del Grupo B de Liga Femenina 2. Una segunda jornada que habitualmente es decisiva en estas fases de ascenso porque liquida los sueños de los equipos o los coloca ante una final en la tercera jornada en la que el Patatas Hijolusa se verá las caras (sábado 27 de abril, 12:00 horas) contra el equipo frente al que cerró la fase regular de la liga en San esteban, el Añares Rioja que llega en un gran momento a la fase de ascenso.

Un grupo apasionante en el que el Campus Promete, campeón del poderoso grupo B de Liga Femenina 2, que sólo ha cedido dos derrotas en toda la temporada parece superior, aunque con opciones para los otros tres equipos de acceder a una plaza para las semifinales que en realidad son las finales porque quienes las ganen estarán la próxima temporada en Liga Femenina. Serán el domingo28 de abril a las 18:00 y 20:00 horas.

«Campus Promete está por encima de todas»

La entrenadora del Patatas Hijolusa, Moses, no tenía unas preferencias en cuanto al orden de los partidos «porque, al final, la realidad del sorteo es que hay que jugar contra todos los rivales y el orden te tiene que dar lo mismo. Es cierto que empezamos contra Promete que es el equipo más fuerte a priori de los ocho que estaremos en esta fase final, tanto por nombre como por plantilla, pero igual nos favorece que sea el primer partido en un horario frío como son las 12:00 horas. En principio el Promete está por encima de nosotros a todos los niveles, pero hay que jugar los partidos en esta fase sin dar nunca nada por perdido de antemano».

Para el segundo día llegará el duelo contra el Almería del que no se fía la entrenadora del Patatas Hijolusa. «El Almería me preocupa porque ha hecho una temporada excelente en la que ha jugado quizás por encima de sus posibilidades. He visto partidos suyos y hace un muy buen baloncesto y eso le ha llevado a dejar equipazos fuera de este play off. Cerraremos la fase contra el Añares, un equipo que acabamos de ver el potencial que tiene. Espero que podamos tener ese día opciones de estar en las finales del domingo», remata Moses.