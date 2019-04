«El objetivo del deporte de formación debe ser formar y no ganar»

Más de 40 años en el mundo del baloncesto le han dado un gran bagaje a Ángel Jareño para hacer una radiografía de cómo es la formación deportiva actualmente.

Tanto en equipos de base como en conjuntos profesionales, llegando a formar parte del staff técnico del Real Madrid, este madrileño ya afincado en León ha lanzado, junto a Santiago González, el proyecto 'El Deporte Educa' en el que quieren dar una vuelta de tuerca a deporte base y a cómo se afronta actualmente.

Su libro 'Baloncesto para educar', fue el germen de esta idea. «Este libro intenta reflejar lo que yo he visto en toda mi etapa deportiva, en la que he estado tanto en el baloncesto de base como en el profesional. Fui creciendo y conozco los dos mundos», explica Ángel Jareño, que cree haber «identificado» los problemas existentes y da unas «pautas» sobre cómo solucionarlos.

Libro 'Baloncesto para educar' de Ángel G. Jareño.

A raíz de esta publicación contactó con él Santiago González, un padre que además trabaja con jóvenes en situación de exclusión social. Juntos han lanzado esta idea con la que buscan dar una vuelta de tuerca en la formación deportiva y poner sobre la mesa «algo en lo que he creído toda mi vida».

«No se educa, como mucho se entrena a los niños»

No se educa a los niños en el deporte. Así de tajante se muestra Ángel Jareño: «en el mejor de los casos se entrena a los niños, pero nunca se les educa. Los entrenadores consideran que es responsabilidad de los padres, pero no es así», afirma antes de añadir que «hay más interés en ganar que en formar».

Lamenta que un entrenador de baloncesto pueda hacerse cargo tanto de equipos profesionales como de alevines con técnicas hechas para adultos pero ultilizadas con los más pequeños. «En la escuela, cada curso se van aprendiendo cosas nuevas, con una educación progresiva en la que lo que se enseña un día es la base para el día siguiente. Pero en el deporte no», explica Jareño.

Todo esto enfatiza su creencia de que «el deporte profesional se ha comido al de formación». «Tratamos a los niños como adultos, les entrenamos como adultos y no tenemos en cuenta algo clave: es un proceso evolutivo en el que no hay que buscar el rendimiento», recalca.

Con esta idea ha lanzado su proyecto, que está prácticamente en pañales y acaba de nacer. Quieren arrojar luz a los entrenadores, que «no saben ni en que mundo están, porque tiene que formar, no ganar» y utilizar la competición «como una herramiento y no como el fin último».

'El Deporte Educa' Contacto: eldeporteduca@gmail.com

«Tenemos que romper con la desconfianza entre padres y entrenador: los primeros creen que el entrenador no se preocupa por su hijo; el segundo que los padres son lo peor del deporte», añade.

Ahora tratan de llegar a colegios, clubes y asociaciones que necesiten asesoramiento sobre cómo afrontar el deporte de formación. Muchos reconocen que este es el camino correcto pero les cuesta «cambiar el rumbo». En otros casos, el freno es económico porque «no pueden afrontar el gasto de este asesoramiento», por lo que también están tratando de enganchar a alguna empresa que les ayude con la financiación de dicho servicio.

Desde León a toda España

A través de redes sociales y en las conferencias que Jareño da en otras ciudades de España, buscan dar publicidad a su idea que ha nacido en León pero espera hacerse visible en otros lugares del país para que los comportamientos del baloncesto, empezando por el respeto y la educación, lleguen a los más pequeños.

Educar antes que entrenar. Educar como base para que el niño disfrute haciendo deporte y no lo deje por frustración o no sentirse importante. Ángel Jareño y Santiago González buscan con 'El Deporte Educa' dar un cambio radical al deporte de formación y conseguir que el objetivo sea lo que su nombre indica, formar, y no ganar.